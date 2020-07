Cote d'Ivoire: Région du Cavally - Le braid veut stopper l'immigration

Le bureau régional d'accueil et d'information de la diaspora(Braid) s'est entretenu ce weekend avec les autorités administratives, la société civile, les femmes, les jeunes et les confections religieuses de la région du Cavally, pour un développement durable.

Dr Wontchi Honoré, premier responsable de la structure et cadre au Bnet a échangé sur le projet pour l'implantation d'un bureau. Il a dit : « La Côte d'Ivoire, en particulier la région du Cavally regorge beaucoup de potentialités économiques et culturelles. Nous pouvons rester ici en Côte d'Ivoire et même dans votre région pour investir ou réaliser les projets juste en cherchant des correspondants qui peuvent investir pour vous.

Nous sommes un bureau d'information, c'est à dire l'interface entre vous les populations locales et les investisseurs de la diaspora. Vous aviez déjà des parents en Europe bien organisés qui veulent investir dans des projets pour vous. Si ce bureau est désormais implanté dans la région, vos projets doivent forcément passer par nous, c'est à dire le Braid afin que les fonds soient utilisés pour les réalisations de ces projets ».

Selon lui, ce bureau permettra de recadrer et de sensibiliser les jeunes hommes et femmes afin de leur épargner la traversée de la Mer Méditerranée où ils trouvent généralement la mort. Youpéhé Marcel, 2ème vice-président du conseil régional s'est réjoui de cette nouvelle et a salué l'initiative de cette structure.

« Nous serions tous heureux si cela se réalise dans notre région et nous sommes prêts à vous accompagner dans cette dynamique. Nous voulons que nos jeunes gens travaillent tous et aient des projets à leur possession c'est la lutte que mène la présidente de la région, la ministre Anne Désirée Ouloto pour ses jeunes ».

correspondant régional dans le Cavally