Algérie: Le mouvement El Bina réaffirme son soutien à la position de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne

Alger — Le mouvement national El Bina a réitéré jeudi sa position soutenant le droit palestinien et rejetant toute forme de colonisation Israélienne, tout en affirmant son appuie à la position libre, officielle et populaire de l'Algérie à la juste cause palestinienne.

Le mouvement El Bina a exprimé dans un communiqué "son rejet catégorique à l'adhésion aux différents projets de normalisation, son attachement à la position libre, officielle et populaire de l'Algérie en faveur de la Palestine quel que soit sa position et sa solidarité indéfectible avec les Palestiniens en toutes circonstances".

Par ailleurs, le parti politique a mis en valeur "l'unité de la position palestinienne et la rencontre ayant réuni les deux mouvements Fath et Hamas au sujet du rejet de toute transgression sur le territoire de la Cisjordanie", ajoute la même source.

A ce propos, la formation politique a exhorté l'ensemble des forces, courants et élites en Palestine à converger et tirer profit de la position unifiée afin de consolider la décision et l'action nationale en vue de la protection de la terre palestinienne.

Le mouvement a appelé la Ligue arabe, l'Organisation de la conférence islamique (OCI) et l'ensemble des organisations à agir dans l'urgence à l'occasion des différentes manifestations internationales pour soutenir les droits du peuple palestinien de sorte à "mettre un terme définitivement au projet d'annexion", a conclu le communiqué.