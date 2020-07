Afrique: Pétrole brut, maïs et coton - Les cours mondiaux en baisse au mois d'avril dernier

L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a présenté son document intitulé « Repères statistiques » du mois d'avril 2020. Il ressort des données livrées par la structure pilotée par Babacar Ndir, une baisse des cours mondiaux, notamment du pétrole brut, du maïs, et du coton. Elle indique tout de même que les cours du riz et du blé ont progressé.

Au mois d'avril 2020, l'Ansd relève que les cours mondiaux du pétrole brut (-42,0%), du sucre (-14,4%), du maïs (-10,8%) et du coton (-6,2%) ont simultanément chuté en variation mensuelle. Ces baisses drastiques, explique-t-elle, seraient en liaison avec l'évolution de la pandémie de la covid-19 dans le monde.

En revanche, la structure souligne que ceux du riz (+14,2%) et du blé (+4,6%) ont cru. « Comparés au mois correspondant de l'année 2019, les cours mondiaux du pétrole brut (-74,0%), du coton (-27,2%), du sucre (-19,2%) et du maïs (-10,3%) se sont repliés », martèle l'Ansd. Avant d'indiquer enfin que par contre, ceux du riz (+36,6%) et du blé (+14,1%) se sont accrus.

En détail, les « repères statistiques » de l'Ansd montrent qu'en avril dernier, le baril du pétrole brut était à 18,5 dollars américains contre 31,9 dollars le mois précédent soit une baisse de 42,0% en variation mensuelle. Par rapport à la période de l'année 2019 (71,2 dollars), le prix du baril du pétrole brut connait une chute de 74,0% dollars.

Pour le riz dont la tonne était à 564,0 dollars américains, il est noté une hausse de 14,2% par rapport au mois précédent avec 494,0 dollars la tonne. Comparé au même de l'année précédente où la tonne de riz valait 413,0 dollars, l'Ansd note une augmentation de 36,6%.

Aussi l'agence informe que le prix du blé qui est évalué à 479,1 de US cents / bois de 60lb au mois d'avril dernier, enregistre une hausse de 4,6% par rapport au mois précédent avec 458,0 US cents / bois de 60lb. Comparé à la même période de 2019 (420,0 US cents / bois de 60lb), il est également noté une progression de 14,1% sur le prix du blé.

Concernant le maïs 320,9 US cents / boisseau au mois d'avril 2020 contre 359,7 US cents / boisseau un mois avant, il est relevé une baisse de -10,8% en variation mensuelle. Pour la même période de l'année précédente (357,7 US cents / boisseau), le coût du maïs connait aussi une baisse de -10,3%.

Par ailleurs, l'Ansd indique le sucre valait 10,1 New York - cents/lb n°11 au mois d'avril dernier contre 11,8 New York - cents/lb n°11 un mois auparavant soit une baisse de 14,4% en variation mensuelle. Comparé au chiffre de la même de2019 (12,5 New York - cents/lb n°11), il est relevé une régression de 19,2% sur le coût du sucre.

L'agence note enfin le coût du coton s'est établi à 63,5 US cents/lb en avril dernier contre 67,7 cents/lb le mois de mars soit un recul mensuel de 6,2%. Dans la même veine, elle confie que comparé au même moment de 2019 avec 87,2 cents/l, le prix du coton connait une chute de 27,2%.