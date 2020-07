Cote d'Ivoire: COVID-19 - 151 nouveaux cas enregistrés

La Côte d'Ivoire a enregistré 151 nouveaux cas positifs à la Covid-19, sur 738 échantillons prélevés, soit 20,5% de cas positifs, selon le point de la situation du jeudi 16 juillet 2020, du ministère de la santé et de l'hygiène publique.

Le directeur général de la santé, Pr Samba Mamadou a également annoncé 217 nouvelles guérisons et zéro décès..« A la date du 16 juillet, la Côte d'Ivoire compte donc 13 554 cas confirmés dont 7 363 personnes guéries, 87 décès et 6 104 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 80 633é, a-t-il expliqué.

Rappelant que la pandémie n'est pas encore terminée, le ministère de la santé et de l'hygiène publique exhorte les populations vulnérables notamment les personnes âgées et les personnes atteintes de maladie chroniques, à réduire leur déplacement afin de se protéger et de préserver leur santé.

« Le ministre de la santé et de l'hygiène publique en appelle donc à la discipline et au sens de la responsabilité de tous et de chacun », a indiqué Pr Samba Mamadou. Avant de renchérir : « .Si vous avez de la fièvre, des difficultés respiratoires et une perte de goût et de l'odorat, n'hésitez pas à vous rendre dans l'un des centres d'accueil et de dépistage covid-19, ou appelez les numéros gratuits suivants : le 101, le 119, le 125 et le 143», a rappelé le directeur général de la santé.

Par ailleurs, le ministre de la santé et de l'hygiène publique,, Dr Eugène Aka Aouélé, remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie à coronavirus.