Sénégal: Report des JOJ de 2022 à 2026 - Matar Ba et Diagna Ndiaye s'expliquent

Le Sénégal a accueilli favorablement à la décision du Comité international olympique de reporter les Jeux olympiques de la jeunesse de 2022 à 2026. Dans une déclaration faite hier, jeudi 15 juillet, le ministre des Sports, Matar Ba dit avoir pris acte de la mesure qui répond selon lui à une «exigence de responsabilité et à un souci d'efficacité»

Au regard de la situation mondiale, c'est aussi "un choix lucide et réfléchi" pour Mamadou Diagna Ndiaye. Le président du comité d'organisation de Jeux olympiques de la Jeunesse (COJOJ) considère ce report permettra de disposer plus de temps, de mieux faire et de travailler avec sérénité, sans pression, pour délivrer en 2026 des Jeux Olympiques "mémorables".

Le Sénégal a accueilli favorablement le report des JOJ de 2022 à l'année 2026. Le ministre des sports, Matar Ba et le comité d'organisation des JOJ dans une déclaration commune faite ce jeudi 15 juillet ont été en phase avec la mesure du CIO dictée par la crise de la COVID-19 ayant déjà conduit au report des Jeux Olympiques initialement prévus à Tokyo de 2020 à 2021. Tout comme les grandes compétitions sportives internationales.

Le ministre des sports a estimé que le report répond «à une exigence de responsabilité et à un souci d'efficacité». "Cette décision, qui prend en compte un certain nombre de paramètres liés au contexte de la crise de la COVID 19 et la situation économique mondiale, fait suite à une proposition du Président de la République du Sénégal", explique-t-il lors de cette rencontre tenue en présence de la maire de Dakar, Soham Rose Wardini et des ambassadeurs de France, d'Espagne et du Japon au Sénégal. Matar Ba ne manque pas de saluer la collaboration entre les comités d'organisation des «JOJ Dakar 2022» et «Paris 2024» qui a, selon lui, permis au Sénégal de bénéficier de l'expertise de la France en matière d'organisation d'événements sportifs de dimension mondiale.

Mais aussi l'implication du Comité international olympique qui, dans le cadre de son programme de «co-construction», a déployé des équipes d'experts au Sénégal et en s'engageant à mobiliser plus de 90 millions de dollars (environ 54 milliards de F CFA) pour soutenir le Comité d'organisation des JOJ. Dans cet élan, le patron du sport sénégalais n'a pas manqué de féliciter le président du COJOJ pour son leadership.

"UN CHOIX LUCIDE ET REFLECHI AU REGARD DE LA SITUATION"

Tout en manifestant l'adhésion du mouvement sportif et de ses partenaires, Mamadou Diagna Ndiaye a salué cette décision de report et la trouve "rationnelle". "C'est une décision que je salue au nom de tout le Mouvement olympique national, au nom de tous les sportifs. Des manifestations d'adhésion à ce choix lucide et réfléchi au regard de la situation que vit le monde entier, ont été reçues de partout, de nos amis du monde entier, du mouvement olympique africain, du mouvement sportif national," souligne-t- il.

Le président Ndiaye considère que le report donnera au Sénégal le temps de "travailler avec sérénité, sans pression pour délivrer en 2026 des Jeux Olympiques mémorables". "Tous les partenaires nous disent que nous étions prêts avec vous pour être dans le temps, mais désormais on a plus de temps pour mieux faire les choses. Le report donne l'opportunité de mieux préparer les stratégies et plans de mobilisation et d'implication de toute notre jeunesse, des jeunes de toutes les contrées du Sénégal, pour que ce soient leurs jeux à eux" , affirme-t-il avant d'ajouter: "le report nous permet également de dérouler dès maintenant, un vrai programme de préparation de jeunes champions, futurs médaillés, comme j'ai eu à l'évoquer avec nos partenaires chinois lors de ma visite à Beijing en décembre 2019, qui sont toujours prêts à nous accompagner dans ce sens".