Cote d'Ivoire: Obsèques d'Amadou Gon Coulibaly - Le district des Savanes pleure son "fils"

La Côte d'Ivoire, notamment les populations du nord, surtout celles du district des Savanes, continue de pleurer le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Hier, au stade municipal de Korhogo, les localités qui constituent cette circonscription administrative, à travers leurs représentants, sont venues s'incliner devant la dépouille de leur " fils".

Pour la circonstance, le corps du défunt, placé dans un cercueil enveloppé du drapeau national, a été positionné au centre de l'espace. Les membres des différentes délégations de la Bagoué, du Tchologo, du Poro ont successivement fait le piquet d'honneur devant la chapelle ardente pour saluer la mémoire du défunt.

Ainsi, devant une foule massée sous la cinquantaine de bâches et portant des cache- nez en raison du respect des mesures barrières du fait de la Covid-19, Koné Dognon, au nom des fils et filles de la Bagoué, parmi lesquels les ministres Kandia Camara et Mariatou Koné, a indiqué que la perte d'Amadou Gon Coulibaly est un vrai supplice pour chacun et chacune des enfants de leur zone.

Il a informé que les liens séculaires entre les populations du Poro et de la Bagoué ont été tissés depuis plusieurs décennies. Et que cette entente entre elles n'a jamais connu de distorsion, au contraire elle a continué de se renforcer grâce à la franche collaboration entre leurs différents chefs coutumiers et traditionnels. Koné Dogon, après avoir chanté les mérites et qualités qui caractérisaient le défunt, a appelé sa famille, ses proches, encore ébranlés par sa mort, à sécher leurs larmes en ce sens que Gon Coulibaly a vécu utile et les œuvres réalisées dans le district des savanes sont là pour le témoigner.

A l'instar de la Bagoué, le Tchologo était également présent à cette cérémonie d'hommage pour pleurer l'arrière-petit-fils de Péléforo Gbon. Par la voix du ministre Adama Diawara, les membres de la délégation de cette région, ont présenté le "Lion" comme un travailleur infatigable, un grand commis de l'État doublé d'une grande générosité qui éprouvait un amour profond pour la Côte d'Ivoire. Il a fait savoir qu' Amadou Gon Coulibaly appartenait également au Tchologo en ce sens que le Président de la République, Alassane Ouattara, originaire de cette région, le considérait comme son fils bien-aimé.

Le ministre Adama Diawara a, en outre, rappelé qu'en technocrate hors pair, maîtrisant les grands dossiers de l'État, le Premier ministre était la cheville ouvrière du Programme présidentiel d'urgence (Ppu), des différents Programmes nationaux de développement (Pnd) qui ont donné des résultats satisfaisants et changé qualitativement le visage de la Côte d'Ivoire. « Ce bilan permettra au Rhdp de gagner les élections pour la gloire du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly », a-t-il lancé.

A sa suite, Coulibaly Tiémoko Yadé s'est présenté au pupitre pour parler au nom de la région du Poro. Bien avant, les membres de sa délégation et lui ont fait leur piquet d'honneur. Dans son intervention, celui-ci a retracé le brillant parcours du défunt. Il a soutenu que de par sa loyauté, sa fidélité, il a conquis le cœur de tous et mis tout le monde d'accord sur l'amour qu'il portait à son "papa", le Président Ouattara. « Amadou Gon Coulibaly était très attaché au Président de la République qu'il a accompagné dans le développement de la Côte d'Ivoire », s'est-il convaincu. Il a remercié les populations venues d'ailleurs pour assister la région du Poro qui vient de perdre l'un de ses dignes fils. « Votre présence ici nous réconforte. Nous étions abattus. Mais vous êtes venus nous soutenir. Nous vous remercions », a-t-il salué.

La direction exécutive du Rhdp avec à sa tête son premier responsable, Adama Bictogo, était présente à cette manifestation funèbre. De nombreux membres du gouvernement y étaient également. Citons entre autres les ministres Kobenan Kouassi Adjoumani, Dr Eugène Aka Aouélé, Jean-Claude Kouassi, Mamadou Touré, Gaoussou Touré, Raymonde Goudou Coffie. Des personnalités des institutions et représentations diplomatiques ont aussi effectué le déplacement. Idem pour la reine, Nana Koua Boni II, ainsi que de nombreux chefs traditionnels, religieux, coutumiers et de communautés.