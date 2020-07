Sénégal: Infrastructures et préparation des athlètes pour 2026 - Le Cojoj maintient le cap

La nouvelle date des JOJ de Dakar n'aura pas une incidence majeure dans la dynamique qui a été enclenchée dans la préparation aussi bien pour ses athlètes, que pour le projet de mise en place des infrastructures. Le ministre des Sports Matar Ba a donné l'assurance de la conférence conjointe tenue hier, jeudi 16 juillet avec le comité d'organisation des JOJ.

Selon ces deux instances, le nouvel agenda permettra au Sénégal d'aborder l'événement ; d'avoir largement le temps au plan de ses installations, de la restructuration de la feuille se route. Le Sénégal restera dans cette dynamique enclenchée en direction des JOJ à Dakar. Le président du comité d'organisation des JOJ a indiqué que le report de l'événement en 2026 permettra au Sénégal d'avoir un gain de temps aussi bien pour la préparation que pour la méthodologie à utiliser. "Les choses sont sous contrôle. Le fait que l'on soit projeté sur 2026, nous donne largement le temps au plan des infrastructures et de la méthodologie", a souligné le président Mamadou Diagna Ndiaye.

"LE DELAI DE LA CONSTRUCTION DU STADE OLYMPIQUE SERA RESPECTE"

Au niveau de ses infrastructures, le ministre Matar Ba a d'ailleurs tenu à rassurer sur le respect du cahier de charges initialement mis en œuvre pour la tenue des JOJ Dakar. Il rappelle que le stade olympique qui devrait être érigé à Diamniadio suivra son cours. "Le stade olympique est une volonté du chef de l'Etat de doter du Sénégal d'un stade et d'infrastructures de dernières générations. Une ouverture des jeux dans un stade comme cela, serait exceptionnelle. Ce stade n'a rien à voir avec les JOJ mais c'est un plus. Le délais 17 mois qui ont été fixés pour la construction du stade Olympique seront respectés", informe-t-il.

En perspective de 2026, il précisera que le Sénégal se donnera les moyens de bien gérer les infrastructures. "Il faudrait une bonne gestion et permettre aux jeunes de disposer les infrastructures. Si le stade Iba Mar Diop est terminé, il faut se donner les moyens de le gérer. Nous nous inscrivons dans une dynamique de recevoir le monde au Sénégal", relève-t-il.

Devant cette nouvelle donne, le président Mamadou Diagna Ndiaye informe que le CIO exige la signature de nouvel avenant. Il s'agit en rapport à la nouvelle situation de réajuster au fur et à mesure le cahier de charges de base. En terme de coût, le président du COJOJ notera que le tableau des opérations financières a été respecté et n'engagera pas d'autres dépenses. Ibrahima Wade, coordonnateur du COJOJ indique que le report implique la restructuration au cours des prochaines saisons la feuille de route. "L'offre est beaucoup plus évidente. On sera prêt en 2026. Dans quatre ans, on aura d'autres opportunités et être plus à l'aise ; on est plus tenu d'être dans la contrainte. Nous allons desserrer et travailler plus sereinement pour achever dans les délais nous aurons le temps de tester les infrastructures pour que l'on soit pas surpris" confie- t-il.

"LES JEUNES ATHLETES, UN VIVIER POUR PARIS 2024"

Quid des jeunes athlètes qui à terme ne seront plus éligibles pour les jeux? Le ministre des Matar Ba qui dit comprendre "leur déception" face à ce changement, estime que le travail d'encadrement sera poursuivi. "L'essentiel est que dans quatre ans que l'on ait des jeunes athlètes qui puissent défendre dignement le Sénégal. Ils continueront dans d'autres catégories. Il faut intensifier avec les partenaires d'Europe et d'ailleurs pour la bonne préparation. On va encadrer et faire de la détection" indique Matar Ba.

Dans cette perspective, Ibrahima Wade du COJOJ, fait savoir que la cohorte de jeunes athlètes constituera le vivier avec lequel, le Sénégal va travailler pour la préparation des JO de Paris 2024. Sur ce, il ajoute que les athlètes auront l'opportunité lors des jeux africains de la Jeunesse prévus en 2022 au Lesotho