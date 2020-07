Cote d'Ivoire: Action de solidarité - Chantal Taïba fait des dons aux sinistrés de la ville d'Anyama

L'association "Matiko and Co" de l'artiste-chanteuse ivoirienne Chantal Taïba apporte aide et assistance aux sinistrés des intempéries de la ville d'Anyama.

Depuis la France où elle vit, la reine du Matiko a fait parvenir vêtements, chaussures, sacs, fournitures scolaires, jouets, etc., pour ces populations en difficultés.

Lors de la remise du don le 10 juillet à la mairie d'Anyama, les autorités de la ville et les représentants des victimes ont témoigné toute leur gratitude à la donatrice pour cette action qui vient comme une bouffée d'oxygène pour elles.

Après Anyama, "Matiko and Co" sillonnera d'autres localités et contrées de la Côte d'Ivoire pour des actions sociales.

Lancée sur les fonts baptismaux en 2016 en France, "Matiko and Co" est un pont culturel et social entre la région de la Seine maritime et l'Afrique. Cette association regroupe toutes les activités musicales et annexes de la chanteuse, notamment le festival "L'Afrique en Seine" qu'elle organise à Rouen, en France.