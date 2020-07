Sénégal: Mbour / Opération de distribution des kits alimentaires aux chauffeurs - Oumar Youm explique la réorganisation et la régularisation du secteur du transport

Oumar Youm, le ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement a procédé à Mbour hier, jeudi, au démarrage de la remise des kits alimentaires aux chauffeurs et "coxeurs" de la région de Thiès en plus d'une aide financière dans le cadre de la résilience face à l'impact de la Covid-19 sur le secteur.

Pour autant, le ministre Youm a rappelé l'appui gouvernemental au niveau national avec une enveloppe de 8,250 milliards de francs. La région de Thiès bénéficie de 67 millions et le département de Mbour en reçoit les 23 millions de francs. Les kits alimentaires au nombre de 14 000 pour une valeur d'un milliard de francs permettent au département de Mbour de disposer de 582 bénéficiaires répartis entre 519 chauffeurs et 19 "coxeurs".

Le ministre des Transports terrestres a profité également de l'occasion pour faire part aux professionnels de la dégradation et du recul du secteur des transports. Il a par conséquent expliqué les dispositions politiques envisagées à l'horizon 2021 pour une meilleure organisation du transport. Par conséquent, il a mis en avant la nécessité de cadrer la fonction de transporteur. Sur ce et selon lui, l'agrément va faire l'objet d'une attention particulière pour ne plus voir n'importe qui se déclarer transporteur à partir de la date citée plus haut.

Dans la foulée, il a révélé que les détenteurs actuels de l'agrément vont bénéficier d'un différé de cinq ans pour se régulariser ou se conformer aux mesures nouvelles. La réglementation envisagée va par ailleurs s'étendre à la lutte contre la concurrence déloyale dans le transport et une régularisation du transport des taxis urbains et des taxis de banlieue. Le ministre est revenu enfin sur l'agent de sécurité routière, investi dès 2021 de la mission d'information et de prévention auprès des usagers de la route.