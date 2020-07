Sénégal: Ouverture des frontières aeriennes - Bruxelles-Dakar, en zone de turbulences

Les pays membres de l'Union européenne ont effectué une première mise à jour de leur liste commune des pays tiers pour lesquels ils recommandent de lever les restrictions de voyage non-essentiel aux frontières extérieures de l'UE. Le Sénégal n'y figure toujours pas. Par rapport à la première liste publiée début juillet, il y a eu une revue à la baisse: le Monténégro et la Serbie en sont éjectés. Restent sur cette liste: Algérie, Australie.

L 'Union européenne (Ue) a maintenu la fermeture de ses frontières aériennes aux Sénégalais. En effet, nos compatriotes n'ont pas été retenus sur la deuxième liste des citoyens autorisés à voyager dans son espace de l'Union, publiée hier jeudi 16 juillet. Ce qui n'a pas été du goût des autorités. Selon un communiqué du ministère du tourisme et des transports aériens qui nous est parvenu, «le Sénégal campe toujours sur sa position et exige le principe de la réciprocité au niveau des frontières aériennes». «Suite à la décision de l'Union Européenne de bannir le Sénégal ce jeudi 16 juillet 2020 (hier, Ndlr) de la deuxième liste des pays autorisés à voyager dans son espace, l'Etat du Sénégal a pris la décision d'appliquer le principe de la réciprocité à tous les Etats ayant pris des mesures à l'encontre du Sénégal», a fait savoir le ministre du tourisme et des transports aériens Alioune Sarr.

Toujours dans la circulaire n°3 mise à jour hier, jeudi 16 juillet, par le ministre du Tourisme et des Transports aériens Alioune Sarr, il est mentionné les conditions de trafic exigées par le Sénégal. «Les compagnies aériennes dont les programmes d'exploitation ont été approuvés par l'Autorité de l'aviation civile ou qui disposent d'une autorisation ponctuelle, ne sont autorisées à embarquer que les passagers qui remplissent les conditions. Le passager doit être résident d'un pays qui ne figure pas sur la liste des pays dont les résidents sont affectés par une restriction temporaire de déplacement non essentiel vers le Sénégal», lit-on dans le document.

Deuxièmement, «en cas transit au Sénégal, le passager doit remplir les conditions requises et publiées par le pays de destination» Toutefois, l'édit relève une exemption. En effet, lorsque les restrictions temporaires de déplacements continuent de s'appliquer à un pays tiers, les catégories de personnes ci-après sont exemptées de la restriction de déplacement, indépendamment de l'objet du déplacement. Elle concerne les ressortissants des états membres de l'Uemoa ou de la Cedeao ; les ressortissants de pays tiers régulièrement établis au Sénégal et détenteur d'une carte de séjour délivré par les services compétents de la République du Sénégal ; et enfin les voyageurs ayant une fonction ou des besoins essentiels. Tout en indiquant que les dispositions sont sans préjudices de formalités d'immigration et des conditions sanitaires en vigueur, le ministre Alioune Sarr, a tenu à préciser qu'elles font l'objet de mise en jour régulière, dans la même forme.