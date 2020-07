Gabon: TRANSMED, Santé à domicile, comme une réponse au contexte sanitaire actuel

Le problème de la santé publique au Gabon préoccupe autant les gouvernants que les gouvernés. La société Transmed apporte sa pierre dans ce domaine.Elle se lance dans l'offre de soins médicaux à domicile. Cette structure qui se veut au service des gabonaises et Gabonais lance ses activités ce lundi 20 juillet 2020 à Libreville.

Transmed est une nouvelle entreprise dans le domaine médical.Elle intervient comme une solution au contexte sanitaire actuel. Le Gabon compte désormais une entreprise de plus dans le domaine de la Santé.

Transmed est donc la première structure privée pour les prestations de services dans tous les domaines de la santé à domicile.En effet, Transmed assure une permanence de soins 24H/24 et 7J/7 à travers principalement la Visite médicale à domicile, Consultation à domicile, Soins Infirmiers à domicile, Hospitalisation à domicile, Ambulance, Véhicule Sanitaire Léger (VSL) et Événementiel au vu du contexte sanitaire actuel.

Après une étude d'un an, suite à un accident personnel du fondateur, Transmed se veut d'être la solution la plus fiable en besoin de santé sur le territoire. Ainsi notre service repose sur une prise en charge immédiate, personnalisée et rapide effectuée par des Médecins agrées et reconnus par le Ministère de la Santé et l'Ordre National des Médecins.

Il s'agit donc d'un service de santé à domicile suite à un coup de fil, quand on sait les difficulté que nous rencontrons pour avoir accès aux soins à savoir trouver un taxi, les salles d'attente des hôpitaux et toutes obstacles que l'on peut rencontrer pour y avoir accès.« Nous voulons à travers cette entreprise honorer et privilégier la vie de nos semblables. Transmed au-delà des services proposés, vient comme une réponse à notre situation actuelle de vie. C'est aussi un gain inestimable de temps, un contrôle sur sa vie et sur son temps.C'est un soulagement de savoir que votre dossier médical est suivi de façon personnalisée »précise le fondateur de Transmed.

Transmed s'assure des on accessibilité au profit de tous. Transmed est une solution innovante aux disparités médicales.Pour l'heure, privés ou personnes individuelles, tout gabonais est invité et concerné par le produit Transmed.