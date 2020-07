Sénégal: Mode tabaski 2020 - Getzner, bazin brodé et brodé autriche en vogue

Pour la fête de Tabaski 2020, même s'il n'y a pas beaucoup de clients au marché Hlm en raison de la pandémie de Covid-19, le bazin, le brodé et le Getzner sont les tissus les plus prisés. La plupart des vendeuses interrogés affirment que beaucoup de leurs clients viennent demander l'un de ces trois tissus.

Mercredi 15 juillet, à 14 heures au marché Hlm, l'un des marchés les plus populaires de la capitale sénégalaise en matière de vente de tissus de luxe, l'ambiance n'est pas festive comme il en était d'habitude à l'approche d'une fête pour un lieu de commerce qui doit sa popularité à la vente aux enchères en veille de fête. En temps normal, deux semaines avant une grande fête comme la Tabaski, aller dans ce marché était un calvaire car, il était difficile de se frayer un chemin. Mais cette année, il est presque désert à cause de la crise sanitaire liée à la Covid 19.

Les tentes qui étaient jadis confectionnées pour les commerçants n'existent plus. On voit des tables occupées par les petits commerçants où sont étalés entre autres des prêts à porter, des sacs et du maquillage. Les boutiques de vente de tissus sont presque désertes. Beaucoup de tenanciers de ces espaces de commerce ne souhaitent pas parler à un journaliste.

Des clients aussi rechignent à donner leur avis. Quelques-uns au moins acceptent de prêter une oreille attentive à nos interrogations. Interpellée sur la tendance de la Tabaski A M T, vendeuse au marché Hlm, affirme que les tissus que les clients achètent le plus sont : le Getzner le brodés Autriche, le bazin brodé et le brodé Marie Guèye. Elle ne manque pas de déplorer la rareté des clients : «cette année, nous n'avons même pas vendu la moitié de ce que nous gagnons les années précédentes. Des fois, on est obligé de casser les prix pour pouvoir vendre », confie-t-elle.

Et de poursuivre : « Nous souhaitons que cette crise sanitaire finisse pour que nous reprenions nos activités normalement ». F K, vendeuse de boutique de la rue "Maabo" est aussi du même avis : la tendance de la Tabaski, selon elle, est au brodé, au bazin brodé, au Getzner et au brodé Autriche. Quant à F B, elle pense que la tendance, c'est le "thioup" et le Getzner. En tout cas le constat est général, même s'il y a des clients qui viennent acheter, il y'a un grand manque à gagner.