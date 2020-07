Sénégal: Le Chef de l'Etat attend les questions des Sénégalais sur le Fonds Force COVID-19

« Je vous invite à me poser vos questions sur le Programme de résilience économique et sociale Force Covid-19 et le Plan de relance de l'économie nationale », a tweeté, hier, le président Macky Sall.

Ainsi, le chef de l'Etat exhorte les Sénégalais à lui envoyer des questions par vidéo de moins de 30 secondes avant le 21 juillet 2020 à l'adresse suivante: digital@presidence.sn.

