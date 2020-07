Sénégal: Saint-Louis - 22 guéris sur les 34 cas positifs enregistrés (région médicale)

Saint-Louis — La Région de Saint-Louis compte désormais 22 patients guéris dont les sept durant la semaine en cours contre trois nouvelles admissions, notamment deux du district de Richard-Toll et une du district sanitaire de Saint-Louis, a-t-on appris de la région médicale.

Selon le chef du bureau régional de l'éducation et de l'information pour la santé, Abdourahmane Traoré, le nombre total de patients déclarés positifs dans la région s'élève aujourd'hui à 34. Ces cas positifs sont composés de 12 cas importés, 16 cas communautaires et 6 cas contacts.

"Sur ces 34 cas, le District de Saint-Louis en a déclaré 15 et celui de Richard-Toll 19 cas", précise-t-il.

"La remarque globale est que la transmission communautaire a pris le dessus sur les autres cas faisant craindre la multiplication de la contamination par contact. Et ceci a amené du coup un renforcement des stratégies déjà édictées mais aussi à l'identification de nouvelles mettant les communautés au centre de la riposte", a indiqué le chef du bureau de l'éducation et de l'information pour la santé.

Il a par ailleurs relevé que le ministère de la Santé, à travers le service national de l'éducation et de l'Information pour la santé (SNEIPS) et la cellule de communication du ministère, avec l'appui technique et financier de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), vient de terminer une formation sur la communication de risque et engagement communautaire (CREC) à l'endroit d'acteurs issus des différents secteurs et services qui composent le Comité Régional de Gestion Épidémique (CRGE).

Selon lui, cette mission envisage aussi de renforcer les capacités des journalistes et hommes de médias pour venir à bout des nouveaux défis que sont la "lutte contre la stigmatisation et le déni de la maladie".

"Avec l'ouverture de la frontière avec la Mauritanie, il est attendu un afflux de voyageurs entrants. Au total, ce sont 716 voyageurs entrants qui ont subi des prélèvements avec 221 à la seule journée du 15 Juillet", a-t-il noté.

Toutefois, Abdourahmane Traoré a souligné que le bilan du centre de traitement épidémique (CTE) s'établit comme suit : 34 patients admis, dont 22 guéris, 02 évacués et 10 cas en cours de traitement avec "état clinique stable et évolution favorable".

Il a soutenu que "la Région Médicale de Saint-Louis continue à mener sa mission régalienne de supervision et de coordination de tous les programmes de santé et sollicite des populations une utilisation plus accrue et plus prompte des services de santé".