Sénégal: Fédération sénégalaise de Golf - Baïdy Agne rempile

Le Président de la Fédération sénégalaise de golf, Baïdy Agne, par ailleurs, président du CNP, vice-président du CNOSS a été réélu pour un nouveau mandat de quatre (4) ans hier, jeudi 16 juillet. Il a obtenu 34 voix contre 4 pour son adversaire.

Baïdy Agne, candidat à sa propre succession, est passé comme lettre à la poste lors de l'Assemblée générale de la Fédération sénégalaise de golf tenue hier, jeudi 16 juillet, au King Fahd Palace de Dakar. Le chef du patronat (CNP) qui préside aux destinées du golf sénégalais, depuis 2012, en remplacement de Abdoul Aziz Dièye, a été réélu avec 34 voix contre 4 pour son adversaire, Mandione Niang pour un nouveau mandat de quatre ans avec de nos textes sollicités et approuvés par le département des Sports.

D'ailleurs, c'est le toilettage de ces textes qui a retardé cette assemblée générale de la Fédération de golf, nous confie-t-on. Aussitôt installé dans ses nouvelles fonctions par des membres du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS) qui ont supervisé les assises, M. Agne a décliné sa feuille de route. «Je pense que nous allons pouvoir à l'avenir augmenter nos capacités et mieux solliciter les différents membres pour que le golf soit plus rayonnant» a-t-il déclaré. Mieux, confie le tout nouveau président de la Fédération sénégalaise de golf, qu'il mettra particulièrement l'accent sur la «formation des jeunes afin assurer la relève mais et surtout pour une meilleure participation des golfeurs sénégalais aux JOJ Dakar2026».

Par ailleurs dira-t-il, «les seuls moments, les grands moments de compétitions que nous organisons, c'était pendant nos open. Nous invitons des gens de l'extérieur. Donc, l'un des challenges, c'est de faire plusieurs évènements ». Sur les projets pour le golf sénégalais, Baidy Agne annonce la fin de travaux de certaines infrastructures. «Nous allons remettre à niveau le Méridien. Nous savons aussi qu'il y à Saly Portudal. Il y'a le Technopole. Et pour le technopole, le ministère des Sports et le CNOSS dans le cadre même des JOJ, étaient assez engagés pour une visite de techniciens afin de le remettre en service. Les études sont en train d'être faits mais je pense qu'il y'a de fortes chances de finaliser ce projet de technopole», a fait savoir Baidy Agne. Il n'a pas manqué d'adresser des remerciements à ses partenaires. «Je remercie les acteurs, le Cnoss, le ministère des Sports, de leur accompagnement, de leur engagement, de leur soutien. Je pense qu'ils ont été tout le temps présents dans toutes les fédérations», a laissé entendre le président de la Fédération sénégalaise de golf.

A noter que son bureau est composé d'un 1er vice-président, Malick Guèye ; d'un 2ème vice-président, Sidy Guèye ; d'une secrétaire générale, Youhanidou Hamidou Wane Bâ et d'un secrétaire général adjoint Mandione Niang, d'un trésorier général, Ndiassé Diop et d'une trésorière adjointe, Anne Oréli Badiane. En dehors de ces sept membres du bureau, la Fédération peut aussi compter sur 5 personnes ressources notamment notre confrère Pape Touré. Parmi les 21 membres du comité directeur, on note aussi les présences du PDG de Sococim Youga Sow et le PDG du Cabinet Pathe Design, Mapathé Diallo.

BUREAU DE LA FéDéRATION DE GOLF

Président : Baïdy Agne

1er vice-président : Malick Guèye

2ème vice-président : Sidy Guèye

Secrétaire Générale : Youhanidou Wane Bâ

Secrétaire général adjoint : Mandione Niang

Trésorier Général : Ndiassé Diop

Trésoirière générale adjointe : Anne Oréli Badiane