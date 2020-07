Sénégal: Un panel sur COVID-19 et environnement, à partir de 15h 30

Dakar — La Direction générale de la recherche et de l'innovation (DGRI) annonce organiser de 15h 30 à 17h 30, un panel en ligne sur le thème "Covid-19 et Environnement : analyses et perspectives".

Selon un communiqué, ce panel, organisé de concert avec l'Université virtuelle du Sénégal (UVS) à partir de sa plateforme collaborative, sera animée par Nouhou DIABY, biologiste environnementaliste et chercheur au Laboratoire de traitement des eaux usées (LATEU) de l'Institut fondamental d'Afrique noire (IFAN), un institut de recherche de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar.

Mariama DIALLO, anthropologue et militante environnementaliste et Aminata Mbow DIOKHANE, chef du Centre de gestion de la qualité de l'air (CGQA) au ministère de l'Environnement et du Développement durable, sont les autres intervenants attendus à ce panel dont la modération sera assurée par Mouhamadou Mawloud DIAKHATE, enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis.

"Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'Observatoire national des sciences, des technologies et de l'innovation pour la riposte contre la Covid-19 (Ocovid19) mis en place par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et coordonné par la DGRI", selon le communiqué.

Il rappelle que l'Observatoire est constitué de différents groupes thématiques (GT) et réunit des chercheurs de toutes les universités et institutions de recherche du Sénégal, de la société civile et des experts de la diaspora.