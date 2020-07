Maroc: Création de l'Association marocaine des importateurs du livre

Une Association marocaine des importateurs du livre (AMIL) vient de voir le jour, ayant pour vocation le développement et la promotion du secteur de l'importation, de la diffusion et de la distribution du livre au Maroc.

L'AMIL est constituée de neuf acteurs majeurs agissant dans le domaine de l'importation, de la diffusion et de la distribution du livre au Maroc, représentant la grande majorité de l'importation des livres, en volume et en chiffre d'affaires, indique jeudi l'association dans un communiqué. Le bureau de l'Association est présidé par Amine Debagh (directeur général de Calliope) et comprend M. Mahjoub Haguig, en sa qualité de vice-président (directeur général de la Librairie Nationale) et Mme Nisrine Chraibi, en sa qualité de trésorière (directrice de la Librairie des Écoles), selon la même source.

L'association a pour objet de promouvoir le rôle des acteurs marocains des importateurs et distributeurs du livre, défendre les valeurs et les intérêts communs de ses membres et contribuer au développement de l'enseignement et de l'éducation au Maroc, indique le communiqué.

Pour le président de l'Association, cité dans le communiqué, "le secteur de l'importation du livre revêt une importance cruciale dans le tissu économique de notre pays. En ce sens, notre association vise à promouvoir le rôle des importateurs et distributeurs marocains et à défendre nos valeurs communes, des valeurs fortes puisant leur source dans notre amour pour le livre et notre engagement pour l'éducation au Maroc".