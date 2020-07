Burkina Faso: Investiture du candidat de l'UPC /Rabi Yaméogo, PCO - « Le Palais des sports est trop petit pour notre parti »

Le Comité de désignation et d'investiture du candidat de l'Union pour le progrès et le changement (UPC) était, le 15 juillet 2020, face à la presse au siège national du parti sis au quartier Gounghin de Ouagadougou. Au menu des échanges, les préparatifs du congrès extraordinaire du parti qui se tiendra le 25 juillet 2020 au Palais des sports de Ouaga 2000.

Le candidat à l'élection présidentielle du 22 novembre 2020 de l'Union pour le progrès et le changement (UPC) sera désigné puis investi le 25 juillet prochain, au Palais des sports de Ouaga 2000.

En attendant, le Comité d'organisation du congrès extraordinaire met les petits plats dans les grands pour réussir l'évènement tant attendu par les militants et sympathisants du parti du Lion. Il était face à la presse le 16 juillet dernier, pour expliquer l'état d'avancement des préparatifs.

A en croire le Président du comité d'organisation (PCO), Rabi Yaméogo, tout se passe bien et la cuvette du Palais des sports sera pleine de militants. A la question de savoir si l'UPC pourra relever le défi de remplir la cuvette du Palais des sports de Ouaga 2000, il a répondu par l'affirmative.

Port du masque, lavage des mains et prise de température obligatoires

« Au niveau du parti, nous avons une méthode de travail. Je dois vous rassurer que dans les secteurs, les arrondissements de la commune de Ouagadougou et les 6 communes rurales de la province du Kadiogo, les Assemblées générales se tiennent.

Nous n'avons pas besoin de faire de grands rassemblements dans des endroits comme d'autres l'ont fait. Nous communiquons avec la base puisque ce sont les militants et les militantes qui veulent désigner et investir leur candidat. On n'a pas besoin de faire du grand tapage pour cette activité.

En réalité, le Palais des sports de Ouaga 2000 est trop petit pour un parti comme l'UPC. Nous l'avons déjà fait et je rappelle que c'est la 3e fois que l'UPC organise un congrès au Palais des sports et à chaque fois, vous avez constaté la mobilisation gigantesque », a indiqué Rabi Yaméogo.

Placé sous le thème « Ensemble avec Zèph, un nouveau départ en toute sécurité », ledit congrès sera marqué par une cérémonie d'ouverture suivie des travaux qui permettront de désigner le candidat avant son investiture.

Mais pour avoir accès à la cuvette du Palais des sports, le port du masque, le lavage des mains et la prise de température seront obligatoires. Toutes choses qui permettront d'observer les gestes-barrières contre la maladie à coronavirus.

En attendant, la réception des dossiers des candidats à la candidature de l'UPC à l'élection présidentielle de novembre 2020 se poursuit depuis le 14 juillet et prendra fin le 23 juillet prochain.

Pour l'instant, seul le président de l'UPC, Zéphirin Diabré, a manifesté sa volonté d'être candidat du parti, selon les responsables du Comité de désignation. Ce fut l'occasion pour Rabi Yaméogo d'inviter les militants à la mobilisation.

«Nous invitons en particulier nos militants et sympathisans des 12 arrondissements de la commune de Ouagadougou et des 6 communes rurales du Kadiogo, à prendre d'assaut le Palais des sports de Ouaga 2000 pour qu'à l'unisson, nous manifestions notre soutien à notre candidat », a-t- il conclu.