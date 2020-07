Cote d'Ivoire: COVID-19 - Les lépreux du village Marchoux appellent à la rescousse

La pandémie du coronavirus impacte fortement les pensionnaires de la structure qui vivent dans le désarroi total à Bingerville.

Les lépreux du village Marchoux sont dans une désolation totale en cette période de pandémie du coronavirus. Depuis plus d'un mois, le pont piéton qui relie le village à la ville de Bingerville a cédé, en plus de la dégradation totale de la voie principale, du fait des pluies diluviennes.

Ce Jeudi 9 juillet 2020, dans ce village créé en 1940, qui accueille les lépreux venant de divers horizons, Suzanne N'guetta Yapo, malade âgée de 69 ans, raconte, en larmes, sa détresse et celle des autres : « Je suis dans ce village depuis le temps de Félix Houphouët-Boigny.

En son temps, nous étions bien traités et ne manquions de rien. On avait tout à notre disposition : nourriture, viande, poisson, vêtements, tout. Je dis bien tout. Notre hôpital (du village Marchoux) était fourni en médicaments.

Le corps médical (généralistes et spécialistes-léprologues) s'occupait bien de nous par des suivis réguliers. Si l'homme pouvait retenir le temps, j'allais préserver celui de Félix Houphouët-Boigny.

Mais l'homme n'étant pas maître de son destin, donc de son temps, j'implore Dieu Tout-Puissant de nous envoyer la femme au grand cœur, Mme Dominique Ouattara, épouse du Président Alassane Ouattara. Qu'elle vienne vers nous !», a-t-elle dit toute dépitée.

En effet, selon des témoignages recueillis sur place, du temps du Président Félix Houphouët-Boigny, les 400 lépreux du village Marchoux et leurs petites familles avaient tout un système d'assistance pour qu'ils soient heureux et ne manquaient de rien. Ils avaient toutes sortes d'avantages (matériel, nourriture, vêtements et logement.

Ce qui donnait au village l'image d'une véritable petite cité. Les soins étaient gratuits. Des infrastructures communautaires (école) et de culte (mosquée, église) ont été construites pour eux.

« Mais depuis des décennies, tout se dégrade petit à petit. Plus rien en termes de vivres et non vivres n'est offert à ceux qui sont restés.

Au nombre de six (6), ces malades invalides dont l'âge varie entre 63 et 90 ans qui vivent dans une précarité extrême, appellent l'État ivoirien et des organismes de bienfaisance à la rescousse », a insisté dame Suzanne N'guetta.

Elle plaide également pour la reconstruction du pont piéton détruit par les eaux de pluie. « Notre pont piéton sur lequel nos enfants passaient pour rejoindre la ville afin de faire de petits boulots, a cédé par la force des eaux.

Nous vous en supplions. Venez nous aider car nous ne savons plus vers qui nous tourner. La maladie qui nous a rendu ainsi est la force de la nature. Nous ne l'avons pas achetée. Pardonnez, pensez à nous comme vos mères et pères ».

En attente de personnes de bonne volonté

Depuis la disparition du Président Félix Houphouët-Boigny (en 1993), les choses ont commencé à dégringoler pour les malades du village Marchoux. De 400 en ce temps-là, il ne reste que 6, aujourd'hui. La majorité de ces malades est décédée.

D'autres ont quitté le village, parce que ne pouvant plus supporter la souffrance. « Nos malades ne vivent que de dons de personnes de bonne volonté, d'Ong et de religieux. Aujourd'hui, le village revendique plus de 400 habitants.

Tous, enfants de lépreux décédés. Ils sont nés dans le village et depuis, ils y vivent. Ici, se trouvent une maman et un vieux qui n'ont véritablement personne à leurs côtés.

Ils ne vivent que de dons. Pour les autres, ce sont leurs enfants qui se débrouillent pour nourrir leurs parents malades. Ici, l'activité principale est la pêche dont les fruits ne sont pas d'ailleurs commercialisables puisque ça suffit à peine à nourrir « deux bouches », s'est désolé Leroy, chef du village.

En cette période de coronavirus, les malades s'en sortent difficilement ; tant sur le plan sanitaire que celui de la nourriture. « Aujourd'hui, quand un lépreux tombe malade, nous ne savons quoi faire car il n'y a pas de médicaments pour les soins.

Le plus souvent, quand un bienfaiteur arrive, nous lui présentons l'ordonnance afin qu'il nous aide. Le léprologue du centre médical est parti depuis trois ans. Du coup, le dispensaire uniquement réservé aux lépreux est devenu un centre de santé communautaire ordinaire », a-t-il souligné.

Il déplore aussi la destruction par les eaux de pluie du pont piéton construit il y a 3 ans par une Ong ainsi que la dégradation de la route, du côté Est. Ce qui rend difficile l'évacuation d'éventuels malades. « Pas de route, le pont piéton est détruit.

La construction du pont nous tient à cœur. Nous demandons aux bonnes volontés et organismes de bienfaisance de nous venir en aide. Nous sommes désormais enclavés », plaide le chef Leroy Louis .