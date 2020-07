Togo: La valorisation des déchets organiques en ligne de mire

L'Etat togolais ne cesse d'innover dans sa politique de développement du secteur agricole en général et biologique en particulier. Le gouvernement se tourne vers la valorisation des déchets organiques pour promouvoir l'agriculture biologique.

En adoptant l'agriculture biologique, l'Etat togolais entend d'une façon naturelle produire des aliments en respectant la terre et les animaux, tout en évitant les méthodes éventuellement dommageables pour la santé humaine et l'environnement.

L'agriculture biologique étant un secteur économiquement dynamique et un vivier d'emplois, Le gouvernement togolais y accorde un grand intérêt et des projets sont initiés pour mettre à échelle la culture biologique dans notre pays.

Le projet au-delà de la transition agro-écologique, les bioénergies et le numérique axé sur l'agro écologie-bioénergies, de la préservation de la qualité des sols, de la biodiversité, de l'air et de l'eau, contribue à la création d'emplois, la promotion de l'innovation en agriculture, l'aménagement des territoires ruraux et aussi le renforcement des liens entre agriculteurs et consommateurs.

Sandou-Assimarou Gnassingbé, président de la Fédération nationale des organisations des maraîchères du Togo et vice-président du ROPPA (Réseau des Organisations Paysannes et de Producteurs de l'Afrique de l'Ouest) est l'un des producteurs qui s'y investissent dans les filières comme le soja, l'ananas, les légumes et l'anacarde.

Le Togo, dans ce contexte, a fait un élan encourageant en passant du 31ème au 14ème rang sur le plan mondial, du 5ème au 2ème rang en Afrique après l'Egypte et garde la 1ère place dans la sous-région de 2018 à 2019 avec un taux de progression de 102% en ce qui concerne la quantité d'exportation de produits biologiques vers l'Union Européen (UE).

Le Togo devient ainsi le 1er exportateur de soja biologique vers l'Union européenne de l'année 2019.