Soudan: La fermeture du centre de Khartoum depuis l'aube et le calme règne après la prière

Khartoum — Khartoum, la capitale, depuis l'aube de vendredi a témoigné la fermeture des rues et les passages à l'exception des détenteurs de cartes militaires et des médecins.

Des témoins ont déclaré que des centaines de véhicules avaient été retournés même à minuit jeudi soir et avaient été empêchés de traverser n'importe quelle direction en prévision des événements et des rassemblements que Khartoum devrait régner avant et après la prière du vendredi.

Certains dirigeants islamiques et imams de mosquées avaient menacé de prendre les prières de Khartoum pour protester contre les amendements juridiques mis en œuvre par le gouvernement, et ils ont affirmé que les amendements violaient la charia, ce que le premier ministre Dr Abdallah Hamdouk a nié.

Dr Hamdouk a précisé lors de la réception jeudi d'une délégation du groupe 'Ansar Al-Sunna' que le gouvernement tenait à préserver le patrimoine et les valeurs de l'islam et à respecter les principes et rituels islamiques sans préjudice des limites, des totalités et des objectifs de la religion islamique.

Certains imams purs et durs ont appelé les fidèles à sortir " groupes et individus" au 'vendredi de la colère' pour protester contre les amendements qui affectaient les paragraphes du code pénal.

Des manifestations limitées ont eu lieu après la prière du vendredi dans certaines mosquées du centre de Khartoum, mais elles se sont terminées en paix.