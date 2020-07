Sénégal: L'apport du secteur des Télécommunications dans la croissance économique est estimé à 6,02% en 2019

En 2019, le secteur des communications électroniques a contribué de manière significative à la croissance économique et à la compétitivité du Sénégal avec un bond dans la croissance qui passe de 4,6% en 2018 à 6,02% en 2019.

Le secteur des communications électroniques contribue de manière significative à la croissance économique et à la compétitivité du Sénégal. Cette contribution a connu un progrès passant de 4,6% en 2018 à 6,02% en 2019.

L'apport enregistré est plus important que celui noté dans des secteurs traditionnels tels que l'hébergement et la restauration et les transports, informe le rapport 2019 de l'Autorité de Régulation des Télécommunications et Postes (Artp).

Par ailleurs, au cours de l'année 2019, l'Artp a enregistré des plaintes et réclamations d'ordre commercial et techniques. Elles sont fortement liées aux tarifs appliqués par les operateurs de téléphonie, aux promotions et aux pertes de crédit.

Les contestations d'ordre technique résultent le plus souvent des difficultés de communiquer, de l'indisponibilité du réseau, des pannes d'antennes, etc..

Au cours de l'année 2019, 368 plaintes sont réceptionnées par les canaux de transmission mis en place à cet effet, par l'Artp (numéro vert, mail, courrier et présence physique), dont 246 plaintes techniques et 122 plaintes commerciales.

Les plaintes et réclamations sont traitées dans un délai n'excédant pas 3 jours pour les plaintes commerciales et 15 jours pour les plaintes d'ordre technique conformément à la décision n° 2015012 du 26 novembre 2015, fixant les délais de traitement des réclamations et des plaintes des consommateurs, précise le rapport annuel.

23,29 milliards de minutes de volume des communications

Le volume des communications émises des réseaux de téléphonie mobile en 2019 est estimé à 23,29 milliards de minutes contre 23,55 milliards de minutes, en 2018; soit une baisse de 1,09 %. Cette diminution du trafic est beaucoup plus importante au cours des deux derniers trimestres de l'année 2019.

En effet, le trafic sortant des réseaux de téléphonie mobile a reculé de 6,65% entre le premier et le second semestre. Le parc de lignes de la téléphonie mobile suit une tendance à la hausse au cours de l'année 2019. Il est de 17.880.594 lignes en fin 2019, soit une augmentation de 7,97% par rapport à 2018.

Cet accroissement du parc de lignes de la téléphonie mobile est soutenu par les lignes post payées et prépayées qui ont cru, respectivement de 10,67% et 7,94% en 2019, souligne le rapport. Il est précisé dans le document, le taux de pénétration est de 110,31% en 2019 contre 105,30% en 2018. Soit un taux de pénétration toujours supérieur à 100%.