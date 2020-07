Soudan: Le Qatar appelle à retirer le pays de la liste du terrorisme

Genève — Le Qatar a appelé à la suppression de toutes les restrictions qui entraveraient la capacité du Soudan à aller de l'avant dans ses efforts pour promouvoir le bien-être de son peuple, achever la levée de toutes les sanctions économiques et retirer le nom du Soudan de la liste des États qui parrainent le terrorisme.

Il s'est également félicité des efforts du Gouvernement soudanais et de ses efforts sincères pour parvenir à une paix durable, juste et globale qui conduirait à la stabilité, à la sécurité et au développement dans toutes les régions du pays.

C'est ce qu'est venu dans le discours de l'État du Qatar, prononcé par M. Abdallah Al-Suwaidi, deuxième secrétaire de la délégation permanente de l'État du Qatar à Genève lors de la session du "dialogue interactif renforcé sur le Soudan" au titre de l'Article-X sur la fourniture d'assistance technique et de renforcement des capacités, dans le cadre de l'ordre du jour de la quarante-quatrième session du Conseil des droits de l'homme, tenue à Genève.

Al Suwaidi a souligné l'intérêt de son pays pour la promotion et la protection des droits de l'homme au Soudan et a déclaré: «Nous espérons que le Conseil des droits de l'homme et du Haut-Commissariat fournit l'appui technique nécessaire pour créer et renforcer les capacités des droits de l'homme au Soudan en consultation et en coopération avec le gouvernement soudanais conformément à son désir et à ses priorités, et ses principaux besoins identifiés à cet égard.