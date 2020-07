Congo-Kinshasa: Actions en faveur des PVH - La FENAPHACO note un bilan négatif de Félix Tshisekedi

Dans un rapport d'enquête et de monitoring réalisé sur les actions du Président de la République et du Gouvernement en faveur des personnes vivant avec handicap en RDC, la Fédération nationale des associations des personnes vivant avec handicap (FENAPHACO) constate que le bilan est largement négatif pour la période allant du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020.

Me Pindu Patrick, Coordonnateur national de la FENAPHACO, l'a démontré, vendredi 17 juillet 2020, devant la presse Kinoise.

Dans la foulée, cette structure a formulé des recommandations pour l'amélioration des conditions de vie des PVH en RDC notamment, la mise en place d'un programme d'urgence triennal accéléré.

"Nous avions cru en la volonté du Chef de l'Etat de promouvoir les personnes vivant avec handicap. Mais, hélas !

Grand est le regret des PVH de constater que jusqu'à présent, aucune personne vivant avec handicap n'a été désigné ou nommé à un poste de responsabilité par le Président de la République ou le Premier ministre.

Le cas de la nouvelle mise en place des mandataires publics à la tête de certaines entreprises publiques en est l'exemple.

Et pourtant, il existe des personnes vivant avec handicap ayant des compétences et de l'expertise dans les entreprises du portefeuille de l'Etat et régies financières", a souligné Me Pindu-di-Lusanga Patrick.

Pourtant, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, avait promis en décembre 2019, la pleine participation des PVH dans différents domaines de la vie nationale.

Il avait, en effet, pris le ferme engagement pour l'inclusion des personnes handicapées et autres personnes vulnérables, mais également promouvoir l'égalité entre toutes les personnes.

Félix Tshisekedi avait dit son souhait et exprimé une attention particulière pour que les personnes vivant avec handicap se sentent capables d'œuvrer pour leur épanouissement comme les autres citoyens pour le développement du pays.

Quid des avancées ?

Une année et six mois après, rien de concret n'est à noter en faveur de cette catégorie de personnes souvent marginalisées. Et pourtant, la RDC a ratifié plusieurs instruments juridiques internationaux qui promeuvent les droits des personnes handicapées.

Ainsi, le rapport de la FENAPHACO précise que la seule note positive enregistrée de la part des autorités, c'est l'implication de la ministre déléguée auprès du ministère des Affaires sociales en charge des personnes vivant avec handicap et autres vulnérables dans l'adoption du projet de loi organique portant promotion et protection des personnes vivant avec handicap.

Toutefois, la FENAPHACO a constaté avec amertume que les autres ministères sectoriels au sein du Gouvernement n'ont pas mis en place de politiques et programmes spécifiques pour les personnes vivant avec handicap.

Notamment, ceux en charge de l'Emploi, Santé, Education, Défense nationale, Finances, Budget, Fonction Publique, infrastructures et travaux publics, transports et voies de communication, Urbanisme et Habitat, Sports et Loisirs.

PVH face à la Covid-19

Il ressort dans ledit rapport de la FENAPHACO qu'en ce qui concerne la lutte contre la Covid-19 qui sème la panique et plusieurs morts, le gouvernement congolais n'a pas mis en place un programme spécifique pour lutter contre cette pandémie en milieu des personnes vivant avec handicap.

Cela, malgré l'insistance de certaines organisations des PVH pour la nomination d'une personne vivant avec handicap au sein du comité national Multisectoriel de riposte contre le coronavirus et aussi du comité de gestion du Fonds national de solidarité contre la Covid-19.

La FENAPHACO révèle que ni le Président de la République, ni le Premier ministre n'ont répondu à la préoccupation des personnes vivant avec handicap.

C'est pourquoi, la FENAPHACO a formulé une recommandation et une proposition spéciale au président de la République pour l'amélioration des conditions de vie des PVH en RDC. Elle propose la mise en place d'un programme d'urgence triennal accéléré à la hauteur de 461.375.123 USD.