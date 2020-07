Congo-Kinshasa: Processus électoral de 2023 - Le Collectif de 13 leaders politiques et sociaux trace la voie du consensus général

Ils sont tous revenus hier, vendredi 17 juillet 2020, dans l'une des salles polyvalentes de Sultani Hôtel, dans la commune de la Gombe, sur leur déclaration du 11 juillet dernier axée sur un appel lancé à la classe politique et la population congolaise sur le consensus dans le processus électoral de 2023.

En effet, dans un état des lieux présenté par Mayna Riche, membre de la société civile et de ce collectif de 13 leaders, il est constaté que le pays sombre dans des crises protéiformes et répétitives, des mésententes entre les sociétaires de la coalition gouvernementale FCC-CACH, des violations des principes fondamentaux et de l'Etat de droit, la menaçante présence de 7 armées étrangères sur le territoire congolais le long de ses frontières ainsi que 140 groupes armés opérant à l'Est du pays, la flambée des prix des marchandises sur le marché et la dépréciation du Franc Congolais renforcée par l'avènement de la pandémie du Coronavirus.

Face à toutes ces préoccupations, les 13 leaders et personnalités politiques et sociaux ont exhorté les dirigeants politiques à rechercher le consensus sur le processus électoral qui devra traiter des questions des réformes de la CENI, de la révision constitutionnelle, de la révision consistant à ramener les élections à deux tours, les orientations essentielles sur la loi électorale et de l'installation du bureau de la Centrale Electorale.

Egalement, ils invitent la population congolaise et les responsables politiques et sociales, toutes tendances confondues, à transcender les clivages de toutes sortes pour progresser dans la voie de la concorde nationale et du respect des valeurs républicaines et démocratiques.

Au Président de la République et Garant du bon fonctionnement des institutions, Félix-Antoine Tshisekedi, à entreprendre l'initiative d'engager la Communauté Nationale dans la recherche de ce consensus nécessaire et aux compatriotes congolais de soutenir massivement le présent appel.

"Le sang doit cesser de couler, la vie humaine est sacrée et le Congo est notre patrimoine commun", a insisté le Député National Delly Sessanga lors de la présentation de grandes lignes du présent appel lancé par le collectif.

D'un œil patriotique, il estime qu'il est de ces clivages et divisions politiques d'un pays relevant de l'insignifiance et de ces questions qui, une fois mises sur la table des discussions, redonnent pleinement à la démocratie toute son ardeur.

Déclarant que le collectif de 13 leaders rassemble des acteurs politiques et sociaux des tendances confondues, Delly Sessanga précise que le présent appel est l'expression d'une conscience collective de ses signataires sur toutes les divisions faisant rage en cette période critique et ce, dans tous les secteurs : divisions au sein de la Coalition gouvernementale FCC-CACH, de la majorité parlementaire, de l'Opposition politique, parlementaire et extraparlementaire, et dans la Société Civile, plus particulièrement parmi les Confessions Religieuses.

Les objectifs poursuivis par ce consensus sont, entre autres : éviter au pays de rééditer les violences consécutives aux protestations et revendications électorales, garantir la tenue effectives des élections démocratiques et apaisées en 2023 dans le respect de la Constitution et des lois de la République, emmener le pays et l'ensemble des parties prenantes à un consensus sur les questions électorales majeurs et constituant la source de profondes contradictions actuelles.

Pour y parvenir et promouvoir l'organisation de ce cadre échange, Delly Sessanga parle d'une sensibilisation et mobilisation générales qu'ils entreprendront vers la population congolaise, les animateurs des institutions et les forces vives sur la nécessité à y accorder ; de l'initiative d'approcher toutes les parties prenantes au processus électoral afin d'obtenir et de concilier les avis des uns et des autres, d'en dégager les divergences et convergences pour la tenue de ce consensus ; de partager ensemble autour des propositions termes de références sur les options susceptibles de favoriser des réformes électorales consensuelles en vue des élections transparentes, démocratiques, crédibles et apaisées en 2023 et, enfin pour les 13 leaders politiques et sociaux, de capitaliser les acquis de leurs échanges pour opérer des réformes électorales par la voie institutionnelle.

Proposition des réformes électorales et constitutionnelles

Reprises dans le cahier des charges des signataires de l'appel, ces propositions s'attellent principalement sur les expériences électorales de 2006, 2011 et 2018 et concernent aussi bien le cadre organique, institutionnel que légal des élections.

Par conséquent, ils proposent la modification de la loi organique n°13/012 du 19 avril 2013 modifiant et complétant la loi organique du 08 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la CENI notamment, en ce qui concerne la composition de son organe de direction et le mode de désignation de ses membres.

Aussi, la révision de certains articles de la Constitution, excepté celui de l'article 220 et dans le respect de celui-ci, notamment sur le rétablissement de deux tours de l'élection présidentielle et la modification de la loi n°17/013 du 24 décembre 2017 modifiant et complétant la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, principalement quant au mode de scrutin pour certaines élections, la crédibilité du processus et des résultats, la facilitation du contentieux.

Pour rappel, les signataires de l'appel et membres du collectif sont les Honorables Henri-Thomas Lokonda, Charles Makengo, Jean-Marc Mambidi, Jacques Ndjoli, Delly Sessanga, Claudel André Lubaya, Jean-Jacques Mamba, Juvénal Munubo, Patrick Muyaya, de l'ancien Vice-premier Ministre en charge du Budget Daniel Mukoko Samba, de l'ancien mandataire public Jean-Pierre Munongo et des acteurs de la société, respectivement Manya Riche et Paul Nsapu.