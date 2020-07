Congo-Kinshasa: CENI - Le CLC exige la transparence totale dans le choix des animateurs !

*Une grande effervescence sera observée aussi bien dans la capitale que dans les vingt-cinq autres provinces de la RD Congo. La population va répondre massivement à l'appel du Comité Laïc de Coordination (CLC) et de tous ses partenaires dont LUCHA, FILIMBI, les CONGOLAIS DEBOUT pour la marche de protestation de demain dimanche.

Le mot d'ordre de ce grand rendez-vous dominical : «19 Juillet : arrêtons dès à présent la fabrication des fraudes électorales pour 2023». Encore une fois, la rue va parler. J-1 !

En matière de manifestation, la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée dispose en son article 26 ce qui suit : «La liberté de manifestation est garantie.

Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air, impose aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité administrative compétente. Nul ne peut être contraint à prendre part à une manifestation. La loi en fixe les mesures d'application».

Fort de cette disposition constitutionnelle, la direction du CLC dont le Professeur Isidore Ndaywel et Dr Gertrude Ekombe, a porté à la connaissance du Gouverneur de Kinshasa, Gentiny Ngobila de l'organisation de cette marche pacifique pour exiger haut et fort la dissolution de l'Assemblée Nationale qui a pris la décision d'entériner, malgré les fortes contestations de l'opinion, la nomination à la tête de la CENI d'un ancien membre de l'équipe Nangaa, en l'occurrence, Ronsard Malonda, pour prolonger dans la durée la politisation et l'instrumentalisation de cette haute institution de la démocratie.

A titre de rappel, l'UDPS, le parti présidentiel, et ses milliers de «combattants» avaient pris d'assaut quelques artères de Kinshasa et des autres villes du pays pour manifester pacifiquement le jeudi 9 juillet dernier. Malheureusement, la facture a été très salée : 6 morts, de nombreux blessés et d'importants dégâts matériels.

Quelques jours après, la coalition Lamuka de Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Adolphe Muzito et Martin Fayulu a fait une démonstration de force en drainant une marée humaine le long du Boulevard Lumumba à Kinshasa. Marche pacifique au vrai sens du terme : ni mort d'hommes, ni dégâts matériels. C'est que veut rééditer le CLC ce dimanche 19 juillet.

Vivement l'Etat de droit.