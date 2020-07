Congo-Kinshasa: Le FCC accuse l'UDPS de vouloir faire main basse sur la justice

Cacophonie sans précédent à la Haute Cour. Démission. Démenti. Démission. Démenti. A l'heure actuelle, nul n'est en mesure de dire clairement si le Premier Président de la Cour Constitutionnelle, Benoît Lwamba Bindu, a réellement démissionné.

Réunis en urgence, les membres du Front Commun pour le Congo (FCC) accusent l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS), parti présidentiel, de vouloir faire main basse sur la justice afin de détruire le regroupement politique cher à Joseph Kabila.

Plus grave, le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, aurait pris acte de cette démission sur base d'un faux document.

Aussi, le Président de la République a-t-il demandé à l'Administrateur Général de l'Agence Nationale des Renseignements (ANR) d'organiser une réquisition dans les bureaux de la Cour Constitutionnelle afin de retirer et garder le sceau de l'institution jusqu'à nouvel ordre.

Par le biais de son Directeur de Cabinet ad intérim, Félix Tshisekedi dit attendre également un rapport urgent de la part de l'ANR en vue des mesures appropriées.

De son côté, Théodore Ngoyi, l'avocat de Benoît Lwamba, persiste et signe que son client n'a pas rendu le tablier. Il menace même d'ester en justice contre les auteurs de cette infraction de faux en écriture et usage de faux. Dans cette cacophonie, les médias ne savent plus sur quel pied danser.

L'affaire prend désormais une connotation politique. En effet, il vient de se tenir une réunion du FCC sur les tensions au sein de la Cour Constitutionnelle. Selon l'Ambassadeur André-Alain Atundu, l'imbroglio dans l'affaire de la Cour Constitutionnelle relève d'une démarche destinée à détruire le FCC.

«Une analyse téléologique des événements survenus au cours de cette période dans le secteur de la justice, à savoir les procès de 100 jours, l'interpellation cavalière du Vice-Premier Ministre, Ministre de la justice et Garde des Sceaux, la rocambolesque démission - destitution du Premier Président de la Cour Constitutionnelle et Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, permet de déceler la volonté de faire main basse sur la justice dans le but de décapiter et de terroriser le FCC en brandissant l'épée de la justice sur ses principaux leaders», a dénoncé André-Alain Atundu, ex-Porte-parole de la Majorité présidentielle sous le régime Joseph Kabila.

A ce membre du FCC de poursuivre toujours sur les ondes de Radio France Internationale (RFI) : «Il serait naïf de croire que le FCC n'y comprend rien, et qu'il subirait, sans broncher, les événements comme un troupeau de moutons qui ne se pose pas de questions quand on va chercher chaque jour, l'un des leurs pour l'abattoir.

Plutôt que de chercher un affrontement meurtrier à l'issue incertaine, il serait plus sage d'appliquer le deal de la coalition FCC - CACH et de s'attaquer aux problèmes existentiels des populations congolaises, comme le pouvoir d'achat, la dégringolade vertigineuse du franc congolais par rapport au dollar, les conditions de la reprise économique pendant et après la Covid-19».

A la lumière de ces propos presque belliqueux, c'est clair que la coalition FCC - CACH n'est que dans la lettre mais plus dans l'esprit.

Même si le Président Félix Tshisekedi déclare que la coalition FCC - CACH n'est pas au bord de la rupture et que les sociétaires se concertent pour regarder dans la même direction, le ver est déjà dans le fruit.

Il faut une thérapeutique de choc comme le dialogue inclusif de l'ensemble de la société civile et la classe politique en vue de grandes réformes institutionnelles.