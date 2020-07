Madagascar: Pandémie - Un décalage entre les chiffres et la réalité

La deuxième semaine de reconfinement total dans la région Analamanga prend fin avec un nombre élevé de morts du coronavirus, de patients en état grave et de nouveaux cas positifs.

Rétabli à la fin du traitement de dix jours à base d'azithromycine et d'hydroxychloroquine, de vitamine C et d'antibiotique, le président du Syndicat des infirmiers et paramédicaux, Jerisoa Ralibera évoque un écart entre les chiffres sur l'épidémie et la réalité.

Convaincu d'être tombé malade du coronavirus sans avoir reçu jusqu'à hier le résultat de son dépistage, il parle « d'une avancée vers l'atteinte du pic dans la région Analamanga ».

C'est de son point de vue de technicien que ce syndicaliste évoque « la correspondance des chiffres annoncés à une situation réelle d'il y a cinq jours tout au plus, s'agissant des nouveaux cas positifs signalés ».

La région Analamanga qui vient d'enregistrer hier, un cas de décès supplémentaire lié au coronavirus, se trouve aux derniers jours de la seconde semaine de reconfinement total. « Le virus se disperse déjà. Les cas positifs découverts résultent des tests effectués il y a dix jours. La situation actuelle reflète alors la situation d'il y dix jours.

Ce qui explique une hausse prévisible de nouveaux cas annoncés en raison de la multiplication du nombre de personnes venues se faire tester. Il n'y a que deux issues lorsqu'on contracte le coronavirus, soit le rétablissement à l'issue d'un traitement suivi, soit la mort.

Le nombre de guéris et de morts suit alors le rythme du nombre de contaminés détectés dans les jours précédents.

Si des chiffres sont annoncés aujourd'hui, ils se réfèrent à l'état de santé au jour du test de ces personnes qui se sont fait dépister. Si les résultats de tests se font attendre, il y a cependant le cas exceptionnel des parlementaires qui ont rapidement obtenu les leurs », explique Jerisoa Ralibera.

En crescendo

À côté du cas de décès rapporté hier, cent cinquante sept guéris sont recensés dont cent trente neuf à domicile.

Trois cent soixante dix huit nouveaux porteurs de la covid-19 sont annoncés dont un chiffre-record pour la région Alaotra-Mangoro qui totalise, pour la première fois, en une seule journée soixante et un cas positifs.

Les patients dans un état grave sont au nombre de quatre vingt six. « Ce nombre varie en cas de rémission ou de décès », précise la Pr Hanta Marie Danielle Vololontiana, porte-parole du Centre de commandement opérationnel de la lutte contre la covid-19.

La semaine qui prend fin a vu une hausse considérable du nombre de morts du coronavirus : dix décès ont été révélés jeudi, quatre mercredi, deux mardi et deux lundi, soit dix-neuf morts au total.

Les régions en dehors d'Analamanga ne sont plus épargnées. Hier, quarante et un cas positifs ont été enregistrés dans la région Diana et cinq dans la région Atsimo-Andrefana, quatorze dans la région Boeny, huit à VatovavyFitovinany, quatre à Analanjirofo, trois dans la région Sofia, trois à Matsiatra Ambony et un dans l'Atsinanana.

On compte toutefois cent quarante guéris sur le plan national à l'heure où nous bouclons.