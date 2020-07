Mali: Des ONG appellent à la fin de la situation au pays

Dakar — Des organisations de la société civile regroupées au sein du Forum social sénégalais (FSS) appellent à la fin de la situation actuelle au Mali, où des organisations regroupées au sein du mouvement M5 manifestent depuis plusieurs semaines contre le pouvoir du président Ibrahima Boubacar Keita, indique un communiqué parvenu à l'APS.

Elles disent lancer "le présent appel pour la fin" de la situation qui prévaut dans le pays et qui "risque de déboucher sur un chaos qui ne sera favorable qu'aux forces obscures qui ambitionnent d'étendre leur empire dans le pays".

Ces ONG réclament "le retour à la paix et à la stabilité par une franche concertation et un dialogue constructif entre les forces vives de la nation malienne pour sauver le pays".

Elles sollicitent "l'implication de la CEDEAO, de l'UA et des Organisations de la société civile sous régionale et africaine dans la médiation entre le pouvoir (du président Ibrahima Boubacar Keita) et les forces démocratiques et populaires".

"Non à la partition du Mali. Non à l'instauration du chaos au Mali. Oui pour la paix, la stabilité, la démocratie, la bonne gouvernance et le développement du Mali", soulignent-elles.