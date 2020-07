Madagascar: Investissement - Une bouffée d'oxygène pour l'agroalimentaire

Renforcement. C'est à travers un engagement financier d'une valeur de trois millions d'euros que le fond d'investissement « Investisseur et Partenaire » se lance dans le secteur agroalimentaire.

« Malgré un contexte mondial fortement marqué par la pandémie du Covid-19, le fonds I&P Afrique Entrepreneurs 2 (IPAE 2) poursuit son activité d'investissement et accueille dans son portefeuille une nouvelle entreprise malgache, Soafiary, spécialisée dans le secteur de l'agroalimentaire » annonce Mialy Ranaivoson, responsable Investissement.

L'IPAE engage ainsi un million neuf cent mille euros en capital dans l'entreprise agroalimentaire pour détenir une participation minoritaire et un million cent mille euros en prêt d'actionnaires qui sera décaissé en quatre tranches sur les deux années à venir.

Cet investissement servira à développer les activités de l'entreprise malgré les impacts de la pandémie.

Selon les derniers sondages locaux, 40 % des entreprises rencontrent des difficultés d'approvisionnement et de matières premières agricoles. Près d'une entreprise sur deux se trouve limitée dans son accès au marché final.

Dans ce contexte, Soafiary compte renforcer un projet d'agriculture contractuel en collaboration avec le diocèse de la région Vakinankaratra.

Une initiative qui ambitionne de former les agriculteurs et de mettre à leur disposition les matériels agricoles ainsi que les intrants nécessaires à l'exploitation des 4 100 hectares de terrain appartenant au diocèse, et d'acheter la totalité de la production.

Soafiary est spécialisée dans la collecte, la transformation et la vente de céréales et de légumineuses sur le marché local et international. L'entreprise emploie près de deux cent personnes, dont 88% de femmes.

Partenariat

« À ce stade, Soafiary avait besoin d'un partenaire stratégique pour continuer à progresser. Se frayer un chemin dans le monde des affaires à Madagascar et se faire une place, surtout en tant que femme, était une aventure incertaine.

Une des clés de réussite est le choix d'un bon partenaire qui partage votre vision stratégique et œuvre avec vous en synergie pour atteindre les objectifs communs.

Soafiary a trouvé en IPAE2 un partenaire idéal car au-delà de l'aspect économique, il donne aussi une importance sur l'aspect social » explique Malala Rabenoro, promotrice de Soafiary.

L'entreprise constitue ainsi le premier investissement du fonds I&P Afrique Entrepreneurs 2 à Madagascar, pays où I&P opère depuis 2008 et comptabilise désormais huit investissements, parmi lesquels l'institution de microfinance ACEP Madagascar, l'entreprise sociale Nutri'Zaza ou encore l'entreprise d'agroalimentaire Scrimad. Les entreprises en portefeuille sont suivies depuis le bureau d'I&P à Antananarivo, fondé en 2012.

Le fonds poursuit un rythme d'investissement actif, ciblant les start-ups et PME d'Afrique Subsaharienne en phase de développement, nécessitant des financements pouvant aller jusqu'à trois millions d'euros.

La crise sanitaire du covid-19, et ses conséquences économiques rend d'autant plus nécessaire l'appui au secteur privé africain notamment aux petites et moyennes entreprises.