Sénégal: Sédhiou - Des problèmes en permanence

La région de Sédhiou se situe à la moyenne Casamance et s'étend sur une superficie de 7.330 km² pour une population de 553.006 habitants soit une densité moyenne de 75 habitants au km², selon les enquêtes de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) de 2014.

Malgré cette vaste étendue de terre, les hommes qui la peuplent en viennent souvent aux mains pour des questions de parcelles soit à usage d'habitation ou pour les besoins de production agricole. Certes, le mal a quelque peu baissé d'intensité mais il reste jusqu'ici actuel dans certaines contrées.

C'est présentement le cas à Madina Wandifa, une jeune commune du nord de Sédhiou située à la croisée de plusieurs chemins, d'où l'enjeu à la boulimie foncière qui y oppose ses habitants.

Une partie de la population continue de pointer un doigt accusateur sur le maire Malang Sény Faty, député à l'Assemblée Nationale au motif qu'il a procédé à des opérations de lotissement de grande envergure à son profit.

Face à la presse au tout début de ce mois de juillet, les membres du collectif pour la défense des intérêts de la Commune de Madina Wandifa avaient clairement pris position dans un document rendu public.

« Nous dénonçons avec la dernière énergie, les activités spéculatives du maire Malang Seyni Faty et son équipe sur le foncier avec des manœuvres financières non conformes à la loi. Il ne reste plus d'espace dans le périmètre communal de Madina Wandifa », a déclaré le coordonnateur de ce collectif Bakary Faty.

« C'est un lotissement qui n'a pas respecté toutes les procédures légales» ont-ils dénoncé. La colère des membres de ce collectif pour la défense des intérêts de la Commune de Madina Wandifa ne s'estompe point « les terrains sont vendus et c'est le maire lui-même qui encaisse l'argent, en délivrant des attestations qui ne comportent ni approbation du représentant de l'Etat auprès de la municipalité de Madina Wandifa ni numéro de l'acte de l'autorisation de lotir.

Nous demandons que la justice soit faite dans ce dossier » dixit Bakary Faty, le porte-parole. Et de relever que le projet de lotissement « n'est que la preuve d'une délinquance foncière de la part du maire Malang Sény Faty. La liste officielle des attributaires est tenue secrète, nous apprendrons.

Et, ils sont nombreux les particuliers à bénéficier des largesses du maire Malang Seyni Faty ».

Les partisans du maire n'ont pas mis de temps à réagir arguant que « pour des règlements de compte, des politiciens tapis dans l'ombre organisent des jeunes autour d'un soi-disant collectif pour faire des intoxications et des calomnies en distillant des informations totalement erronées.

Tout le travail a été supervisé et engagé dans le respect des règles de l'art », a déclaré le porte-parole des pro-Malang Sény, dimanche 12 juillet, face à la presse. Il ajoute que « l'assiette foncière qui a été lotie a même été habitée à 80%.

Cela était un impératif pour éviter que l'on tombe dans le piège des bidonvilles sans plan d'urbanisation et préjudiciables au cadre de vie. On ne peut pas continuer à laisser les gens pour revenir prétendre lotir le site après que les occupants aient investi d'importants biens mobiliers et d'équipements ».

DES COLLECTIVITES EN MANQUE DE REPERES !

Bien d'autres foyers ont connu des discordances au sujet des litiges fonciers jusque sur les bureaux des Procureurs de la République. Le défunt maire de la commune de Goudomp Abdoulaye Bosco Sadio avait trainé ses mandants devant les tribunaux suite au déclenchement de son projet de lotissement.

Au nom du collectif des planteurs de Goudomp, Alphousseyni Diato Seydi avait fait savoir que « la spéculation prévoyait une surenchère sur des hectares de terres ». Ce qu'avait démenti en son temps l'édile d'alors soulignant au passage que c'était des ennemis qui tentaient de saborder son projet de lotissement.

La commune de Bambaly, dans le département de Sédhiou, avait également connu des remous avec un feuilleton judiciaire entre le maire accusé de vente illégale de parcelles et une partie de la population. D'ailleurs, cette commune de l'ouest de Sédhiou prend en étau la ville de Sédhiou pour se jeter sur les domaines de Diendé.

Un véritable patchwork à rebondissements et incongruences multiples. Dans la commune de Dioudoubou sur la rive gauche du fleuve Casamance près de Sandiniéry, les populations ont rué dans les brancards pour dénoncer avec véhémence l'extraction de sable sur les rives du cours d'eau.

Il y a un an, des camions venaient y prendre du sable que d'aucuns appellent du calcaire destiné à la fabrication de carreaux céramiques. Mais présentement, la situation est redevenue calme.

LES REFUGIES AU BERCAIL A LA RECHERCHE DE TERRES OCCUPEES

Le conflit armé indépendantiste qui sévit en Casamance avait envoyé beaucoup de populations en exil. Mais à la faveur de l'accalmie sur le terrain, nombreux sont ceux qui retournent au bercail. Ils sont tout aussi nombreux à ne plus retrouver leurs terres, notamment leurs terrains à usage agricole car occupées par d'autres.

Ailleurs, comme à Singhère Diola, les populations veulent rentrer à leur village mais ils butent sur le refus des éléments du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC) qui estiment que la zone est proche de leur base et donc non propice à une quelconque présence. La terre porte donc les hommes et constituent paradoxalement leur discordance en permanence.