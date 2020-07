Sénégal: Report des JOJ de 2022 a 2026 - Des fédérations sportives réajustent leur programme

Déjà impactés par la pandémie de la Covid-19, les Fédérations sportives vont encore revoir leur plan en direction des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) qui vient d'être reporté de 2022 à 2026.L'athlétisme et le canoë kayak pour ne parler que ses deux disciplines sont à l'heure des réajustements en fixant le cap sur les compétitions intermédiaires ou encore les JO de Paris 2024.

SARA OUALY, PRESIDENT FSA : "Avec le report, nos athlètes seront mieux préparés pour 2026"

Première discipline olympique, l'athlétisme a décidé de revoir ses plans après le report des JOJ Dakar 2022 à 2026. Mais aussi de se réajuster par rapport à la nouvelle échéance. Prenant acte de cette décision, la Fédération sénégalaise d'athlétisme est retournée dans les starting-blocks pour un nouveau départ.

"Le report aura des répercussions sur notre schéma de préparation. Depuis l'avènement de la Covid 19, il y a déjà un chamboulement au niveau de notre plan de préparation. On l'avait calé sur deux ans. Avec le report, nous allons reprendre à zéro.

Au niveau des ressources humaines, nous allons puiser dans notre vivier et voir les athlètes qui pourraient faire l'affaire en 2026.

Ceux qui devraient participer en 2022 seront frappés par la limite d'âge", a réagi Sara Oualy président de la FSA. Le patron de l'athlétisme sénégalais souligne que le report est aussi synonyme de déception pour de nombreux jeunes athlètes atteints par la limite d'âge et mis sur la touche.

"Les athlètes qui étaient dans une préparation intensive sont déçus. Mais au Sénégal, on n'avait pas débuté une sérieuse préparation. Les athlètes n'étaient pas internés et n'avaient pas entamé une préparation digne de ce nom.

C'est d'ailleurs valable pour toutes les fédérations", relève til. Dans ce nouveau redéploiement, le président de la FSA fixe le cap sur les compétitions intermédiaires. Ils seront sur les Jeux africains de la Jeunesse qui aura lieu en 2022 de Lesotho et à terme sur les Jeux olympiques de Paris 2024.

"L'athlétisme sénégalais va poursuivre son plan de développement. Nous allons gérer les athlètes que nous avons actuellement en charge, les juniors et les séniors pour participer aux compétitions intermédiaires.

Les athlètes sur lesquels on peut compter en 2026 sont actuellement en catégorie minime et chez les Benjamins", indique-t-il. Selon le président Oualy, le report permettra toutefois de parfaire la préparation et de maximiser les chances de médailles.

"Avec le report, nos athlètes seront mieux préparés pour 2026. Car, pour remporter une médaille olympique, il faut le préparer sur deux olympiades, soit 8 ans. Maintenant, nous allons essayer de caler notre préparation sur six ans.

Avec le soutien de l'Etat, l'athlétisme sénégalais peut prétendre à quelques choses. Si on s'y prend très tôt, on ne doit pas rencontrer de problèmes. A défaut de décrocher des médailles, on aura une participation "honorable", soutient-il.

ADY FALL, PRESIDENT FÉDÉRATION SENEGALAISE DE CANOË- KAYAK ET AVIRON : "Nous restons sur un programme de détection qui a démarré en 2019

En dépit d'être freinée par la pandémie de la Covid 2019 qui ralentit ses activités et la survenue d'une nouvelle date pour les JOJ Dakar de 2022, la Fédération sénégalaise de canoë kayak et d'aviron restera sur son programme de détection pour ces athlètes. "On a une particularité. Depuis 1 à 2 ans, nous sommes sur un programme.

On N'a pas attendu l'Etat du Sénégal mais nous restons sur un programme de détection qui a démarré en 2019. Un programme des jeunes en direction des jeux africains de la Jeunesse de Lesotho en 2022. Quant aux JO de Tokyo 2021, ils ont un programme à part", indique Ady Fall.

"Depuis décembre, notre dernier stage de détection et de formation des cadres devrait se faire. Aujourd'hui, avec la situation de la pandémie, nous n'avons encore rien fait. Nous échangeons avec les experts et les partenaires notamment la Fédération internationale de canoë, celle d'aviron, la solidarité olympique et le CNOSS qui a facilité la signature d'un tel projet de détection", ajoute-t-il.

Le président du FSCKA n'a toutefois pas manqué de relever la déception notée dans le rang des canoéistes et Kayakistes après l'annonce du report confirmé ce jeudi 16 juillet lors de la conférence conjointe du ministre des sports et du CNOSS. "C'était un coup de foudre pour tout le monde.

Les fédérations n'ont pour le moment pas réagi pour voir qu'est ce qu'il faut faire par rapport à la situation. La première réaction des athlètes qui nous ont contacté est de dire que si les Jeux sont renvoyés, cela veut dire qu'ils sont forclos.

La Covid a déjà impacté les athlètes. Il y a certaines fédérations qui ont démarré leurs activités avec l'objectif de 2026", ajoute-til. Face à cette nouvelle donne, le président Fall met l'accent sur l'équipement de ses bases avec toujours en ligne de mire les JOJ de 2026.

"Maintenant, on va voir comment équiper notre base au Prytanée militaire avec des bateaux de sécurité pour les jeunes, ses installations de pontons dans l'eau", précise t-il.

AVIRON Mohamed Karim Kane, le nouveau porte-étendard

Dans la perspective des prochaines compétitions africaines, internationales et mondiales, la fédération sénégalaise de canoë kayak et d'aviron a porté de grands espoirs sur le jeune athlète Mohamed Karim Kane. Le spécialiste en aviron, est désigné comme le porte-étendard du canoë kayak et de l'aviron sénégalais.

Basé aux États Unis, le jeune athlète vient de boucler sa saison, dans la base nautique du camp du prytanée militaire Charles N'Thioréré à Saint-Louis, qui s'est déroulé du samedi 27 juin au 3 juillet dernier. Cette préparation entre dans le cadre pour se préparer aux échéances futures où le jeune athlète est considéré comme un des grands espoirs de médailles.

Ce, au vu de son palmarès déjà élogieux dans l'aviron. Champion dans son école, Mohamed Karim Kane a remporté la médaille d'or au Youth national championship en 2017 et 2018.

Médaillé d'argent dans la catégorie de 8+ barreur au Rowing National championship des moins de 19 ans, le jeune athlète a été classé premier bateau pour les 8+ et deuxième bateau pour les 4+. Ce qui lui avait valu d'être la meilleure équipe à New England aux Etats en 2018.