Angola: La lutte contre la pauvreté donne priorité à l'enfant

Luanda — La ministre d'État en charge du secteur social, Carolina Cerqueira, a réitéré vendred, à Luanda, que les programmes de l'Exécutif pour lutter contre la faim et la pauvreté continueront de donner la priorité aux enfants, car ils constituent la frange la plus fragile de la société, et même temps le garant de l'avenir du pays.

S'exprimant à l'Assemblée nationale, lors de la discussion dans la spécialité du OGE (Budget Général de l'Ertat) / 2020, la gouvernante a souligné l'importance et les avantages des programmes de développement humain préparés par l'Exécutif, tels que la lutte contre la pauvreté, le PIIM, le programme de transfert d'argent et la sécurité alimentaire et nutritionnelle, qui dans la première phase profitera aux enfants.

Selon Carolina Cerqueira, tous les programmes visent à améliorer les conditions de vie de la population et à garantir un développement durable, en tenant compte du moment actuel qui a des répercussions sociales négatives, comme l'augmentation de la pauvreté, du chômage et la réduction de nombreuses actions d'assistance Social.

Ces dernières années, plus de sept millions d'enfants sont entrés dans le réseau scolaire national et, en 2020, deux millions 690 mille nouveaux élèves sont entrés dans l'école dans tout le pays, dans le cadre de l'effort visant à garantir l'accès à l'enseignement et à l'apprentissage.

Sans déterminer le nombre d'écoles, elle a dit que dans les régions les plus reculées du pays, de nouvelles écoles ont été construites, mais pas en nombre suffisant, mais cela élève déjà le niveau du pays aux niveaux du continent en termes de garantie de la scolarité gratuite.

Pour la ministre, avec la situation du Covid-19 et les problèmes sociaux que le pays connaît déjà comme la sécheresse et d'autres, l'Exécutif a le soutien de la société civile et des églises pour une gouvernance plus inclusive dans la défense de l'intérêt national.

Le PIIM est un programme qui vise à responsabiliser les communautés, à garantir un réseau scolaire plus large et à garantir des services de santé. Il comprend 742 projets en cours et 328 qui ne font pas partie du PIIM mais qui sont déjà financés.

D'autre part, il y a le programme de transfert d'argent «Kuenda», qui marquera l'avant et l'après dans l'action sociale en Angola, déclenchée avec le soutien financier de la Banque mondiale, avec des ressources de 320 millions de dollars et 100 millions de dollars garantis par la État angolais.

À moyen terme, les avantages en termes de transferts monétaires de ce programme pourront réduire les privations des enfants, leur permettant d'améliorer leur bien-être général en matière de santé, d'éducation et de sécurité alimentaire.

Toujours sur les programmes, a-t-elle ajouté, le Programme de développement national (PDN) a également été révisé, dans le cadre de la revue budgétaire de l'OGE, et le secteur social a été celui qui a le moins souffert de la réduction et des 84 programmes revus, 69 continuent dans la cartographie du PDN et comme prioritaires.

Sur les 525 objectifs fixés, 399 restent prioritaires.

Quant à la situation chaotique des transports à Luanda, avec le scénario des derniers jours montrant des arrêts inondés, sans respecter la distanciation sociale et les règles de biosécurité, la ministre a promis que dans les prochains jours, 220 nouveaux bus entreront en circulation dans la capitale du pays.