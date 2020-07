Congo-Brazzaville: Championnat national d'élite direct Ligue 1 - l'Etoile n'a pas du tout brillé

Vainqueur de la Coupe du Congo et de la Super coupe 2019, le club le plus titré en championnat avait visiblement l'effectif qu'il faut pour reconquérir le titre national qui lui a échappé depuis quatorze longues années. Curieusement au cours de la saison, la machine stellienne a été grippée.

Le 14 août 2019, l'Etoile du Congo avait retrouvé un semblant de bonheur en soulevant un trophée treize ans après son dernier titre en 2006 remporté sous la présidence de René Serge Blanchard Oba.

Les Stelliens se sont imposés aux tirs au but face à l'AS Otoho lors de la finale de la Coupe du Congo. Avant le début de la saison, l'Etoile du Congo a enchaîné avec un deuxième trophée. Elle a eu raison de l'AS Otoho 3-0 à Owando lors de la Super coupe du Congo.

Aux yeux de supporters, tous les ingrédients étaient réunis pour l'Etoile du Congo soit le candidat crédible pour le titre national. La réalité sur le terrain leur a donné tort. En vingt-deux matches disputés, l'Etoile du Congo n'a obtenu que neuf victoires contre sept défaites dont six sur le terrain et cinq matches nuls.

Les Stelliens finissent la saison à la 6e place avec trente-un points. Ils ont perdu le fil dès l'entame du championnat. Le temps d'un match avait en effet suffi pour que les supporters provoquent la première rupture avant même que celle créée par d'autres problèmes d'organisation interne ne fragilise l'équipe.

Face à Patronage Sainte-Anne, l'Etoile du Congo qui enfilait le plus beau costume de vainqueur de la Super coupe du Congo concédait un nul d'un but partout.

Au terme de cette rencontre l'Etoile du Congo a payé cher les conséquences des actes de ses supporters sur les arbitres. La Ligue nationale de football l'a durement frappée.

L'Etoile du Congo a perdu le match par forfait puis s'est vu retrancher un point. Lors de la prochaine journée, les vert et jaune s'inclinent 0-2 face au FC Kondzo et le doute s'est installé. La crise des résultats s'est amplifié après le nul d'un but obtenu partout face au Club athlétique renaissance aiglons (Cara).

Le point gagné contre les Aiglons n' a servi que pour payer le point qui leur a été retranché par anticipation. C'est au cours de la 4e journée que les vert et jaune ont lancé leur compétition. L'Etoile du Congo obtient ses premiers points en dominant à Pointe-Noire Nico-Nicoyé 1-0.

C'était la première des neuf victoires obtenues par les Stelliens au cours du dernier championnat. L'Etoile du Congo a respectivement battu en aller et retour Tongo FC et l'Interclub sur le score identique de 2-1. Elle a dominé le Racing club de Brazzaville (1-0 à l'aller puis 3-0 au retour).

Les Stelliens ont eu raison de V Club Mokanda 2-0 avant de battre l'AC Léopards 1-0. Son irrégularité ne permet pas à l'Etoile du Congo de se rapprocher du podium. Elle a pour preuve remporter aucun derby.

L'Etoile du Congo s'est inclinée 0-3 face aux Diables noirs en concédant trois buts en un quart d'heure. Lors du match aller, elle avait aussi courbé l'échine 0-1 face aux Diablotins. Face à la Jeunesse sportive de Talangaï, les vert et jaune n'ont pris qu'un point en deux rencontres.

Ils ont concédé une défaite 0-1 lors de la 11e journée avant de faire jeu égal 0-0 au cours de la 16e journée. L'Etoile du Congo a perdu sa confrontation face à l'AS Otoho 0-2 et a fait jeu égal à deux reprises avec le Cara (1-1 et 0-0).

L'Etoile du Congo a aussi perdu les points face à Patronage Sainte-Anne1-3 et V Club Mokanda 1-2. Outre les défaites, l'Etoile du Congo a partagé les points avec l'AS Cheminots et l'Ac Léopards (1-1).

L'Etoile du Congo a remporté le titre national à onze reprises (1967,1978,1979, 1980, 1983, 1985, 1987, 1989, 2000, 2001 et 2006), ce qui fait d'elle le club le plus titré du Congo. Depuis 2006, les Stelliens n'ont plus été sacrés champions du Congo.

Leurs meilleures performances depuis la relance du championnat formule directe (2008-2009) est la deuxième place occupée au terme de la saison 2018-2019. Lors des dernières saisons régulières les Stelliens n'ont été sur le podium qu'à trois reprises (2018-2019 et 2015-2016 et 2008 et 2009).

L'Etoile du Congo devrait régler ses problèmes extra sportifs avant d'espérer signer son retour au tout premier plan dans le championnat national d'élite direct. Les Stelliens, rappelons-le, ne joueront la saison prochaine la compétition africaine que grâce à la Coupe du Congo remportée en 2019.