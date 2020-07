Congo-Kinshasa: Eau et électricité - La Régideso et la Snél accusées de piller les ménages

L'Association africaine de défense des droits de l'Homme (Asadho) reproche à ces deux sociétés la majoration des prix de fourniture d'eau et d'électricité à la fin de la période de deux mois de desserte gratuite offerte par le gouvernement en rapport avec la riposte à la pandémie du coronavirus.

L'Asadho accuse la Régie de distribution d'eau (Régideso) et la Société nationale d'électricité (Snél) « d'abuser de leur position dominante pour piller les ménages ».

L'ONG note que ces deux sociétés ont exagérément augmenté les prix de fourniture de l'eau et de l'électricité à la fin de la période de deux mois de desserte gratuite offerte par le gouvernement.

L'Asadho note, en effet, qu'au mois de mars 2020, en marge de l'instauration de l'état d'urgence sanitaire, le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) avait décidé d'alléger les charges sociales des ménages en les dispensant du payement des factures de fourniture d'eau et d'électricité pendant deux mois (avril et mai). Ceci, pour permettre à ces ménages de faire face aux conséquences négatives du coronavirus sur leur budget familial.

La population a déchanté

L'Asadho, qui relève que cette mesure a été saluée par tous les ménages, s'appuie sur des doléances lui parvenues depuis le mois de juin.

Les ménages ont constaté que toutes les factures de consommation domestique d'eau et de l'électricité ont été doublées ou triplées par les deux entreprises publiques sans que la qualité et l'accès aux services ne soient améliorés.

« Les consommateurs bénéficiaires de la gratuité des consommations des mois d'avril et de mai disent que ces sociétés agissent de cette façon pour récupérer les manquants ou pertes occasionnés par la mesure prises par le gouvernement en faveur des ménages », regrette cette ONG.

Pour l'association, cette majoration intervenue en l'absence de changement de la structure des prix constitue un véritable pillage des ressources des ménages dans la mesure où elle n'est soutenue par aucun élément économique et contribue à asphyxier les pauvres ménages qui sont déjà durement frappés par la crise sanitaire du coronavirus.

Elle constitue en outre, fait constater l'ONG, un abus de position dominante de ces deux opérateurs publics qui frise la pratique des prix illicites qui nécessite l'ouverture d'une enquête.

Une violation de la loi

L'Asadho rappelle que l'article 48 de la Constitution garantit aux ménages l'accès à l'eau potable et à l'énergie électrique. Ce qui suppose, indique-t-elle, que ces biens doivent être non seulement disponibles mais aussi accessibles et de meilleure qualité.

« Le comportement de la Régideso et de la Snél constitue une violation flagrante de ce droit fondamental », conclut cette ASBL, qui dit s'étonner du silence du gouvernement et de l'Assemblée nationale, au regard des plaintes des consommateurs d'eau et d'électricité face à ce pillage éhonté des ménages par ces deux sociétés publiques.

Soutenant cette disposition prise par le gouvernement en vue d'alléger la tâche aux ménages en cette période de pandémie à coronavirus, l'Asadho dit attendre du président de la République de veiller au bénéfice réel de la gratuité de consommation d'eau et d'électricité décidée pour les mois d'avril et de mai 2020 ; de s'assurer du paiement effectif par le gouvernement de la contre-partie de cette consommation gratuite offerte afin de permettre à ces deux entreprises de continuer à assurer la desserte de qualité et de prendre des mesures disciplinaires à l'encontre des responsables de la Régideso et de la Snél, pour majoration injustifiée des factures de fourniture de l'eau et de l'électricité.

L'ONG appelle l'Assemblée nationale à initier une enquête parlementaire sur le pillage des revenus des ménages à l'aide de la majoration injustifiée des factures de fourniture de l'eau et de l'électricité par ces deux sociétés incriminées.

Elle exhorte, par ailleurs, le gouvernement de la République à ordonner l'ouverture d'une enquête transparente par les services du ministère de l'Economie nationale avec la participation de représentants des consommateurs sur les facturations de consommation d'eau et d'électricité pour le mois de juin.

Le gouvernement est également encouragé à ordonner que les factures de fourniture de l'eau et de l'électricité soient ramenées à leur prix réel d'avant la mesure de gratuité.