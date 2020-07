Angola: Les barrages de Lomaum et Mabubas reviennent dans la sphère étatique

Luanda — Le ministère de l'Énergie et de l'Eau (Minea) a annoncé vendredi, à Luanda, que le 30 juin dernier, la propriété et l'exploration des projets hydroélectriques de Lomaum, dans la province de Benguela, et de Mabubas, à Bengo, ont été rendues à l'Etat.

Dans une note de presse parvenue à l'Angop, le Minea précise que l'acte de dévolution a été conclu le 30 juin 2020, par la signature d'un terme de livraison en faveur de l'Entreprise de Production d'Electricité (PRODEL-EP).

Les projets en question ont fait l'objet de passation pour concession par les résolutions 108 et 109/09 du Conseil des ministres du 23 novembre 2009 en faveur de la société Kanazuro Electric, S.A. Grâce à cette concession, la société a obtenu les droits de réhabiliter, d'explorer et d'agrandir les deux projets, pour une période de 20 ans.

Dans le cadre de la commission interministérielle pour la récupération des projets construits avec des fonds publics, ces concessions ont été répertoriées et, en conséquence, la société Kanazuro Electric, S.A a été appelée instamment de les restituer à l'État.

Avec l'achèvement de la livraison, les concessions d'utilisation hydroélectrique de Mabubas et de Lomaum sont dissoutes, ainsi que les contrats d'achat et de vente d'énergie électrique respectifs signés entre Kanazuro Electric, S.A et la société Réseau National de Transport.