Angola: Le PR réitère son appel au respect des mesures préventives

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a réitéré vendredi, à Luanda, l'appel à l'augmentation et au respect des mesures préventives contre le Covid-19, afin de contenir la propagation du virus dans tout le pays.

Dans un message adressé à la Nation, l'homme d'État angolais exhorte les Angolais à maintenir la distanciation entre les personnes, à éviter les concentrations et les affections par contact physique, à se laver les mains avec du savon et de l'eau ou avec du gel alcool et à utiliser correctement le masque facial.

«En vous adressant ce message, j'entends partager avec vous l'inquiétude croissante qui découle du fait que, malgré les sacrifices de tous, le pays enregistre déjà la circulation communautaire, avec un accent sur la province de Luanda», a-t-il souligne.

Il souligne que «nous prévenir, c'est partir du principe que, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes nous-mêmes un potentiel infecté qui peut contaminer les autres, d'une part, mais, d'autre part, et aussi jusqu'à preuve du contraire, tous ceux qui nous entourent sont des potentiels infectés et peuvent donc nous contaminer».

Le Chef de l'Etat prévient que cette triste réalité, qui peut frapper à la porte de n'importe quel pays, confirme que l'humanité ne sera sauvée de cette pandémie que lorsqu'un vaccin sûr sera découvert et distribué à travers le monde.

«J'appelle à prendre au sérieux la nouvelle réalité avec laquelle les Angolais commencent à vivre chaque jour dans les rues et dans tous les lieux publics, notamment fermés, et avec une certaine concentration de personnes», poursuit le message présidentiel.

Il renforce que le salut individuel et collectif est dans l'autodiscipline et la prévention, soulignant la nécessité de prendre conscience que ce n'est pas l'investissement dans les unités hospitalières, les moyens de traitement et le personnel médical spécialisé qui sauvera la population, à en juger pour ce qui est observé dans les pays industrialisés et plus développés du monde.

Le Président João Lourenço prévient que malgré de nombreuses ressources financières, les centres de recherche scientifique les plus modernes, l'industrie pharmaceutique la plus développée et d'autres valences, ces pays ont malheureusement un nombre croissant de personnes infectées et de morts.

Il rappelle que depuis que les premiers cas de Covid-19 dans le monde ont été rendus publics plus tôt cette année, l'Angola s'est mobilisé et a pris les mesures qui à l'époque étaient considérées comme les plus appropriées pour faire face à la pandémie.

«Tous les efforts ont été faits pour contenir, autant que possible, la possibilité réelle de propager le virus, tout en essayant de ne pas pénaliser l'économie nationale, les droits fondamentaux et le bien-être des citoyens, un exercice d'équilibre pas toujours si facile à exercer», observe-t-il.

L'Angola a jusqu'à présent enregistré 638 cas positifs de Covid-19, 29 décès, 199 guéris et 410 actifs.