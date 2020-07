Congo-Brazzaville: Gare aux charlatans guérisseurs de la COVID-19 !

La question que l'on pourra se poser sera la suivante : « Ces gens-là qui refont surface dans des quartiers populaires guériraient quelle pathologie ? ». Réponse : ces illusionnistes se disent être capables de guérir toute personne atteinte de la covid-19.

Non, ce billet d'humeur ne traite pas de médecine traditionnelle qui est même reconnue par l'Organisation mondiale de la santé comme complémentaire à la médecine conventionnelle dite moderne.

Il est question ici de fustiger le comportement des marchands d'illusions, disons-mieux des profito-situationnistes qui naissent ici et là dans des quartiers de nos villes en rapport avec la situation sanitaire que le pays vit actuellement.

Ces flatteurs et écornifleurs occupaient certains abords des artères de nos villes pour proposer aux citoyens de nombreuses solutions et alliages des feuilles et écorces dont eux-mêmes n'avaient aucune vertu exacte.

Avant le confinement, n'eût été la dextérité médicale d'une clinique privée que nous taisons le nom, un sujet aurait subi une « opération » des reins à cause d'une solution qu'il avait achetée à ces illusionnistes guérisseurs.

Cette Solution, disaient-ils, traitait les maux des reins et faisait beaucoup uriner. Subitement, c'est l'effet contraire qui s'était produit avec l'urètre qui s'était partiellement bouché et empêchait l'écoulement des urines

Ces trompeurs guérisseurs ont fui les abords des artères et sont maintenant dans des rues et petites ruelles de quartiers. Avec un argumentaire poreux et illogique, ils se proclament haut et fort qu'ils sont capables de traiter tous les symptômes du coronavirus.

Ils endorment ainsi des citoyens et prennent même le risque d'interdire des malades d'aller dans des hôpitaux. Certains citoyens avertis n'hésitent pas à les pointer du doigt dans des quartiers, car ces agissements ne sont qu'un fonds de commerce pour eux, surtout qu'il y a un adage populaire qui dit : «

Les oreilles d'un malade sont toujours ouvertes à n'importe quelle personne se proclamant soignante ». D'où, de jour comme de nuit, ces gens-là convainquent facilement ceux qui les écoutent moyennant des sommes d'argent.

Ces illusionnistes guérisseurs proposent des « huiles », des « cendres-noires huilées», des mélanges de « liquide » aux arrière-goûts provoquant même des nausées et pouvant ainsi occasionné d'autres pathologies , à en croire les affirmations des gens qui les côtoient.

Ces agissements des trompeurs-guérisseurs pose là un réel problème de la non- coordination systématique de la médecine traditionnelle, car cette communauté se peuple du jour au jour des « malhonnêtes personnes » qui ont pour seul objectif l'escroquerie sociale.

Et pourtant, la santé humaine ne saurait être « la chose admise » à toute manipulation des faux initiés doués du savoir médical et de vraies vertus des plantes.

En se comportant de la sorte, ces « chercheurs des sous » ne se rendent peut-être pas compte du grand préjudice sanitaire qu'ils causent à la population.

Et cela peut créer dans la psyché des malades un comportement réfractaire de la médecine dite conventionnelle ou moderne qui demande de faire le test avant de prendre des cures de traitement.

Ces illusionnistes n'ont aucun appareillage pour tester les malades, mais ils s'appuient sur l'empirisme tâtonnant.

Il suffit qu'ils soignent une simple grippe saisonnière qu'un citoyen peut avoir, surtout au moment de la présente saison sèche, ils crient sur tous les toits qu'ils ont réussi à guérir un patient souffrant de la pandémie du jour.

Vu l'allure que ce phénomène de faux guérisseurs est en train de prendre dans certains quartiers de nos villes, si rien n'est fait pour contrer cela, ce sera une porte grandement ouverte aux escrocs d'opérer en toute quiétude au détriment de la santé humaine.