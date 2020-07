Congo-Brazzaville: Bantu culture, un cadre institutionnel pour la création et l'expression artistique

Composée des jeunes étudiants, des artistes et des journalistes culturels, cette association que préside Cherel Otsamigui intervient dans le volet socioculturel, éducatif et entraide.

Créée le 8 décembre 2019 dans le souci d'accompagner l'État congolais dans le domaine culturel, l'association Bantu culture est un cadre institutionnel qui a pour base la création et l'expression artistique, la lutte pour la récupération des jeunes en vue de leur intégration sociale.

Elle vise à promouvoir les potentialités de la culture bantoue au niveau national et international ; faire un pont entre la culture ancestrale et la culture contemporaine ; aider les artistes à se faire connaître et à vivre à travers leur art ; participer au développement personnel des jeunes talents ; organiser des activités de réflexion et éducatives entre les couches juvéniles ; conserver et promouvoir le patrimoine matériel et immatériel des peuples bantous ; promouvoir la formation socioculturelle ; lutter contre les antivaleurs à travers l'éducation orale (le conte) et promouvoir des sites d'expositions des œuvres patrimoniales bantoues.

Après neuf mois de parcours, Bantu culture a déjà réalisé plusieurs activités. Le 22 février 2020, elle a organisé une conférence débat dans le cadre de la journée mondiale des langues maternelles à l'espace culturel Sony-Labou-Tansi ; une visite culturelle le 12 mars dernier au musée national et une autre à l'école de peinture de Poto-Poto, le 3 juin dernier.

Ces visites s'inscrivaient dans le cadre de l'une des missions de l'association qui est celle de faire la promotion des sites d'expositions des œuvres patrimoniales bantoues.

De plus, Bantu culture vient de lancer un nouveau programme sur le web à sa page Facebook, dénommé découvre ta culture sur le web. Ce programme qui a pour cible la génération 2.0 leur fournira des informations relatives à la richesse culturelle des peuples bantous.

« Nous avons une grande vision qui est celle de rehausser la culture bantu au niveau national et international tant en organisant des activités culturelles telles que des spectacles de danses traditionnelles ; un festival, des conférences-débats sur les questions culturelles, des performances et bien des activités culturelles », a déclaré le président de cette association Cherel Otsamigui.