Congo-Brazzaville: Donation - "Les Dépêches de Brazzaville" soutiennent les lauréats de l'élection Miss indépendance 2019

La directrice administrative et financière des "Dépêches de Brazzaville" et présidente du jury de l'élection miss indépendance 2019, Lydie Pongault, a remis, le 17 juillet à Brazzaville, des prix aux lauréates de cette élection.

La cérémonie a été rehaussée de la présence du président directeur général du groupe ADIAC, Jean Paul Pigasse.

Lors de la célébration du cinquante-neuvième anniversaire de l'indépendance du Congo, l'association Lumières d'Afriques que préside Ferrol Gassakys, avait organisé la douzième édition de l'élection Miss indépendance, placée sous le haut parrainage de l'épouse du chef de l'État, Antoinette Sassou N'Guesso.

Au cours de cette soirée inscrite sous le signe de la sublimation de la beauté et de l'intelligence de la femme congolaise, et dont Lydie Pongault a été la présidente du Jury, Les Dépêches de Brazzaville avaient promis d'offrir à la miss, ses dauphines et les seize autres candidates, du matériel informatique et des manuels.

La promesse a été tenue le 17 juillet, au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée à la terrasse du Musée Galerie du Bassin du Congo, haut lieu de culture, connu pour le rôle majeur qu'il joue dans la conservation du patrimoine culturel du Bassin du Congo.

« Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour honorer celles qui ont été distinguées, en leur offrant des ordinateurs portables et des dictionnaires; afin de concilier et de conforter le lien sacré existant entre la beauté, le savoir et la représentativité », a déclaré Lydie Pongault, lors de la remise des dons.

Ainsi, les lauréates ont reçu ; pour la miss, un ordinateur portatif, une imprimante et un dictionnaire ; pour les deux dauphines, un ordinateur portatif et un dictionnaire chacune ; puis les seize autres candidates ont bénéficié chacune d'un dictionnaire.

Guy Crépin Ahoué, père de la Miss indépendance 2019, s'est dit satisfait de recevoir les présents de sa fille (actuellement en formation au Sénégal).

Belvie Matondo, première dauphine, a exprimé toute sa joie de recevoir ses cadeaux, et a remercié "Les Dépêches de Brazzaville" pour avoir honoré leur promesse.

« C'est un geste qui me tient vraiment à cœur. Cet ordinateur portatif et le dictionnaire, vont beaucoup m'aider dans la poursuite de mes études, et dans mes recherches », a-t-elle déclaré.

Jacques Itoumou, représentant de l'Association Lumières d'Afrique, recevant les présents de la deuxième dauphine, Théovie Ngolo Mièré et des seize autres lauréates, a remercié "Les Dépêches de Brazzaville" pour l'accomplissement de l'acte.

Rappelons qu'outre "Les Dépêches de Brazzaville", la première dame du Congo, Antoinette Sassou N'Guesso, a honoré toutes ses promesses à l'égard des lauréates. C'est grâce à elle que la Miss indépendance 2019 se trouve en formation académique au Sénégal.