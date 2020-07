Algérie: Installation d'une Commission de sauvegarde chargée d'évaluer les incidences causées par le Covid19

Alger — Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a procédé, samedi à Alger, à l'installation de la Commission de sauvegarde chargée d'évaluer les incidences causées par la pandémie du nouveau Coronavirus (COVID-19) sur l'économie nationale.

La cérémonie d'installation a eu lieu au terme des travaux de la réunion du Premier ministre avec les partenaires sociaux et les opérateurs économiques et ce en application des instructions du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qu'il avait adressées, lors du Conseil des ministres du dimanche 12 juillet, au Premier ministre à l'effet de mettre en place et de présider une commission de sauvegarde qui aura pour objectif d'évaluer les incidences causées par la pandémie du Coronavirus (COVID-19) sur l'économie nationale.

Le Premier ministre a procédé également à l'installation d'un groupe de travail chargé d'élaborer le rapport qui sera présenté d'abord au Conseil du Gouvernement le 22 juillet et ensuite en tant que premier point à l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil des ministres prévue le 26 juillet en cours.

Le groupe de travail comptera six (6) représentants des syndicats des travailleurs et six (6) représentants des syndicats du patronat, lesquels seront définis avant que la Commission entame officiellement ses missions aujourd'hui après-midi.

Le Premier ministre a précisé que le rapport à élaborer sera basé «sur une approche prospective et une logique différente de celle appliquée auparavant», soulignant que ce rapport sera «sur le terrain et non théorique et repose sur des aspects concrets prenant en compte toutes les données de façon claire et précise».

M. Djerad a souligné que le Gouvernement «adopte une nouvelle méthode pour traiter avec les partenaires sociaux et économiques, se fixant pour objectif «le rétablissement de la confiance entre toutes les parties».