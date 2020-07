Angola: Rafael Maria remporte les élections de l'APFL

Luanda — Le banquier Rafael Maria est le nouveau président de l'Association provinciale de football de Luanda, remportant les élections électorales pour le quadriennal 2020/24, avec 22 voix pour.

Pour atteindre cet objectif, le nouveau président, 38 ans, a battu dans la course le leader de la liste B, Manuel Francisco, qui n'a mérité que deux voix.

Rafael Maria remplace Domingos Tomás (66 ans).

En réaction, Rafael Maria a fait savoir qu'il prioriserait la restructuration des ressources humaines, les préparant à mieux se présenter lors de la prochaine saison sportive.

L'amélioration et la dynamisation du football féminin et les conditions des services d'arbitrage, en plus d'un bureau de publicité et de marketing, font également partie de sa ligne de force.

Par ailleurs, le candidat malheureux, Manuel Francisco, a considéré la défaite comme juste et s'est montré disposé à soutenir le nouveau président.

Rafael Maria devient le plus jeune leader à diriger l'APFL et le neuvième de la liste, après Lito Pombal, Ângelo Silva, Felício Pontes, Rui Gomes, Domingos Hayonda et Domingos Tomás.