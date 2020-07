Angola: Le MPLA réitère son soutien à la lutte contre le COVID-19

Luanda — Le MPLA a réitéré, samedi, le soutien et la reconnaissance des professionnels angolais, en particulier des femmes, pour leur dévouement, engagement et esprit de mission dans la lutte contre le Covid -19.

La vice-présidente du MPLA, Luísa Damião, qui s'exprimait à l'ouverture de la VIIIe réunion de l'OMA, a souligné l'engagement des médecins, infirmières, assistantes, journalistes, militaires, policiers, pompiers qui sont au quotidien un exemple dans le strict respect des mesures de prévention établies par les autorités sanitaires et, en même temps, s'efforcent de promouvoir l'éducation de la famille.

Luísa Damião a dit qu'aucun pays n'était prêt à faire face à la pandémie du coronavirus, un ennemi invisible et hautement mortel qui continue de faire des morts, en plus de l'impact économique et social.

Elle a indiqué que pour gagner ce combat, alors qu'il n'y a pas de vaccin pour l'immunisation, les efforts de l'Exécutif, de la société civile et des structures du MPLA doivent être encouragés dans la promotion des initiatives de sensibilisation, de solidarité et d'humanisme envers les familles vulnérables et des mesures de soutien conduisant à une diversification économique, à une production accrue de biens et de services locaux, ainsi qu'à la création de nouveaux emplois.

«Nous devons nous adapter à la nouvelle normalité et adopter une posture correcte dans la manière d'être, d'agir et de penser, surtout dans cette phase que nous vivons», a-t-elle affirmé.

Concernant la réunion de l'OMA, Luísa Damião a recommandé que, parallèlement au processus de préparation du septième congrès ordinaire, l'organisation ne perde pas de vue le renforcement du travail politique actuel et les actions de l'agenda politique de cette année.

Ce travail, a-t-elle poursuivi, implique une innovation et une audace continues pour la cause de la lutte des femmes contre toutes les formes de discrimination, leur intégration et leur pleine participation aux processus décisionnels dans tous les secteurs de la vie dans le pays, combattant les manifestations de régionalisme, tribalisme et racisme, ainsi que luttant pour la construction d'une société juste, démocratique développée et en paix.

La réunion, qui se déroule à huis clos, permet d'analyser les questions liées aux résolutions 13 et 14 sur le pourvoi des sièges vacants au Comité national.