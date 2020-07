Algérie: Accidents de la route - 7 morts et 323 blessés durant les dernières 48h

Alger — Sept (7) personnes ont trouvé la mort et 323 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus durant les dernières 48 heures à travers le territoire national, indique samedi un communiqué de la Direction générale de la Protection civile (DGPC).

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Laghouat avec trois (3) personnes décédées (une maman de 35 ans et ses deux filles de 6 et 3 ans) et trois autres blessées.

Les secours de la protection civile sont, par ailleurs, intervenus pour l'extinction de cinq (5) incendies urbains et divers au niveau des wilayas de Sétif, Alger, Tébessa, Blida et Sidi Bel Abbès.

L'incendie de Sétif a causé des gènes respiratoires à sept (7) personnes qui ont été traitées sur les lieux puis évacuées vers l'hôpital local.

Les unités de la Protection civile ont, en outre, repêché les corps de quatre personnes décédées par noyade dans les wilayas de Tiaret et de Skikda.

En ce qui concerne les activités de lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), les mêmes unités ont effectué, durant la même période, 284 opérations de sensibilisation à travers le territoire national, pour rappeler aux citoyens la nécessité du respect de confinement ainsi que les règles de la distanciation physique.

Les unités de la Protection civile ont effectué, également, 274 opérations de désinfection générale à travers toutes les wilayas du pays, qui ont touché l'ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles.

La DGPC, qui a mobilisé pour les deux opérations 1359 agents tous grades confondus, 184 ambulances, 147 engins, a également mis en place des dispositifs de surveillance dans deux (2) sites d'hébergement destinés au confinement au niveau de la wilaya d'Alger.