Algérie: MDN - Le nouveau Commandant des Forces aériennes installé dans ses nouvelles fonctions

Alger — Le Général de Corps d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), a installé samedi le Général-Major Mahmoud Laraba dans les fonctions de Commandant des Forces aériennes en succession au Général-Major Hamid Boumaïza, indique le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Au nom de Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale et conformément au décret présidentiel du 27 juin 2020, j'installe officiellement, le Général-Major Mahmoud Laraba dans les fonctions de Commandant des Forces aériennes en succession au Général-Major Hamid Boumaïza", a-t-il déclaré lors de la cérémonie d'installation.

Le Chef d'Etat-Major de l'ANP a supervisé, ensuite, la cérémonie de passation de l'emblème national.

Après la signature du procès-verbal de passation du pouvoir, M. Chanegriha a tenu une rencontre avec le Commandement, les cadres et les personnels des Forces aériennes, où il a prononcé, à l'occasion, une allocution d'orientation, qui a été diffusée via visioconférence à l'ensemble des bases et unités des Forces aériennes.

Le général de corps d'armée a félicité, dans son allocution, le nouveau Commandant des Forces aériennes, qui "a voué toute sa vie au service de l'ANP et de l'Algérie", rappelant "la nécessité d'accorder un intérêt particulier à la motivation de la ressource humaine dans les rangs de l'ANP, car une ressource humaine qualifiée et motivée, est une garantie absolue pour atteindre les objectifs escomptés, et accomplir parfaitement les missions assignées".

Il a ajouté, à ce titre, qu'"en sus de faire preuve de rigueur, d'une discipline irréprochable, d'application stricte des lois et des règlements, et de respect des principes du métier de militaire, le Commandant perspicace doit savoir comment valoriser le travail et les efforts de ses subordonnés et doit veiller à ne pas les priver de leurs droits matériels et moraux, et les motiver et les encourager à redoubler d'effort".

"Le commandant doit également savoir comment cultiver en eux l'esprit d'initiative et de compétition honorable. C'est la conclusion que j'ai pu tirer de mon expérience de commandement sur le terrain des unités de combat", a-t-il poursuivi.

Pour le Chef d'Etat-Major de l'ANP, "mobiliser des hommes pour endosser les lourdes missions de combat n'est pas une simple affaire, mais exige du Commandant d'acquérir l'aptitude d'estimer les efforts des hommes, de les valoriser et de lire dans leurs personnalités, afin d'en tirer le meilleur, de façonner leurs potentiels talents, et de les guider sur la juste voie, en rectifiant leurs erreurs et omissions, sans freiner leur élan ni étouffer leur esprit d'initiative, afin de les hisser aux plus hauts niveaux d'excellence et de réussite".

Il a saisi, d'ailleurs, l'occasion pour leur affirmer encore, que "la préparation au combat continue et le travail assidu sur le terrain, demeurent la base solide qui permet à l'ensemble des unités de Forces aériennes de combat, d'accomplir leurs missions avec un haut niveau de professionnalisme, notamment lors de l'exécution des missions spéciales, et des différents exercices".

Le chef d'état-major de l'ANP a exhorté également les Forces aériennes à "consentir davantage d'efforts, à persévérer et à faire preuve d'une grande vigilance, pour relever les défis, remporter tous les enjeux, et contribuer, ainsi, à la préservation de la sécurité et la stabilité de notre cher pays".

Le Général de Corps d'Armée a suivi, par ailleurs, les interventions des cadres et personnels des Forces aériennes et a écouté leurs préoccupations.

Au début de la cérémonie d'installation, le Général de Corps d'Armée, a observé un moment de recueillement à la mémoire du Chahid héros "Amirouch Aït Hamouda", Chef de la 3e Wilaya Historique, dont le siège du Commandement des Forces aériennes porte son nom, et déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative et récité la Fatiha à sa mémoire et à celles des valeureux Chouhada.