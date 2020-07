Sénégal: Medoune Mar (Almadies, Asfa, As Police) - «Sans ma blessure au Cabral de 1984, j'aurais pu être de la CAN de 1986 en Egypte»

Ils ont en commun d'avoir été des footballeurs de grand talent et de n'avoir jamais disputé une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations (Can). Pour une raison ou pour une autre. Nous vous proposons d'aller à la rencontre de cette belle brochette de joueurs qui auraient certainement fait bonne figure dans cette compétition si courue. Aujourd'hui, Médoune Mar.

«Dix-huit ou dix-neuf sélections» ! Médoune Mar ne sait pas exactement combien de fois il a porté le maillot national entre sa première cape en 1975 sous Mawade Wade et Pape Diop et sa dernière au «Cabral» de 1984, avec Mady Kouyaté «Koya», en Sierra Leone où il avait porté le brassard de capitaine et donc eu l'honneur de recevoir le trophée sous-régional.

«En ces temps-là, il n'y avait pas beaucoup de matches entre équipes nationales. Juste des rencontres à élimination directe et pas beaucoup de compétitions», rappelle-t-il. Ou alors des tournois comme le «Cabral» de 1984 où il avait exécuté l'essai victorieux, dans la deuxième série de tirs au but de la finale, face au pays hôte malgré un genou en compote.

«Puisque beaucoup de partenaires refusaient d'aller tirer, je me suis difficilement traîné avec mon genou qui commençait à enfler. J'ai tiré et j'ai marqué, contrairement au Sierra léonais qui avait suivi». C'est ainsi que le Sénégal remporta ce tournoi et que la carrière internationale de Médoune Mar prit fin.

«Sans cette vilaine blessure au genou qui m'avait contraint à subir une opération, j'aurais certainement pu prétendre être de l'équipe qui avait disputé la Can 1986 en Egypte. Car, jusqu'alors, je faisais feu et flamme et réussissais presque toujours de grands matches», soutient-il.

En fait, Médoune Mar était un attaquant très doué, rapide et efficace devant le but. Cadet déjà, il avait été finaliste du concours national des jeunes footballeurs avec d'autres futurs cracks comme Mbaye Fall, Ibrahima Ndiaye «Chita» ou Laye Sène.

En juniors à l'Uso en 1969, puis aux Almadies en 1970 après la fusion, il avait confirmé tout le bien qu'on savait de lui. La preuve, dès l'année suivante, il avait intégré l'équipe première de ce dernier club qui regroupait les équipes des villages de Ouakam, Ngor et Yoff.

Puis, sous les drapeaux, il avait intégré, à 19 ans seulement, la grande équipe de l'Asfa des Yamagor Seck, Coulibaly, Pacheco.

«Mais je n'ai pas voulu faire carrière dans l'armée, parce qu'à l'Asfa, je côtoyais des anciens qui, même après 8 ans dans l'équipe, étaient toujours des sans-grades», affirme-t-il pour expliquer son refus de se réengager. «Et comme j'étais aîné et soutien de famille... ».

Ainsi, fort de son Cap d'électricité obtenu au lycée Delafosse, il s'était fait recruter comme inspecteur de police en 1973.

Et il était devenu un des éléments-clés de l'As Police qui a joué les premiers rôles dans le football national (avec 6 finales de Coupe du Sénégal disputées) et sous-régional (avec des sacres en coupes de l'Ufoa). En 1974, Médoune Mar avait contribué à faire monter l'équipe en D1 et étant au passage le meilleur buteur de la D2.

Traversée du désert

Normal donc qu'il fût souvent appelé en équipe nationale par le duo «Ma» - Pape Diop, puis par Souleymane Camara «Gaucher», par Otto Pfister et par Koya. Mais, en cette période que tout le monde qualifie de «traversée du désert du football sénégalais», les «Lions» avaient régulièrement échoué à se qualifier en phase finale de Can.

Et Mar avec. «Comme tout footballeur, j'aurais aimé avoir ne serait-ce qu'une participation à la Can dans mon palmarès». Mais puisque tel était son destin, il l'a accepté de bon cœur. Tout comme il a accepté de n'avoir jamais été professionnel en Europe.

Pourtant, révèle-t-il, «l'année où Jules Bocandé avait signé son premier contrat en Belgique, un club français avait souhaité m'engager et à des conditions très avantageuses. Mais ma maman n'avait pas souhaité me voir partir. Et j'avais dû renoncer», dit-il aujourd'hui sans amertume aucune.

«Si c'était à recommencer, je n'étudierai même pas sur les propositions de ce club français», soutient-il avec conviction aujourd'hui. Pour cause, il rappelle avoir décliné l'offre parce que sa mère voulait le garder à ses côtés, lui l'aîné qui pouvait et savait, mieux que tous les autres, prendre soin de ses parents.

«J'ai entièrement été à leur service et j'ai été aux petits soins avec eux jusqu'à leur dernier souffle. Et je peux dire que leurs prières m'accompagnent aujourd'hui encore».

D'autant que, cette opportunité d'aller en France pour exercer son talent sur laquelle il avait craché, il en a fait bénéficier ses jeunes frères El Hadji, Adama et Cheikh Mar tous aujourd'hui établis dans l'Hexagone. Et en plus, il a fait une brillante carrière dans la police qui lui permet d'évoquer son passé sans regrets.