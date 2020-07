Algérie: La stèle dédiée au Président Soekarno témoigne des relations historiques algéro-indonésiennes

Alger — Le Directeur général de l'Asie-Océanie au ministère des Affaires étrangères, Boumediene Guenad, représentant le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a affirmé samedi que l'inauguration de la stèle dédiée au défunt président indonésien Ahmed Soekarno à la commune de Ben Aknoun (Alger), était une "une nouvelle page dans les relations historiques radieuses et privilégiées liant les deux peuples frères".

Dans une allocution à l'occasion de l'inauguration de la stèle à la cité Mustapha Khalef à Ben Aknoun, en présence de l'ambassadrice de l'Indonésie à Alger, Mme Safira Machrusah, M. Guenad a déclaré que cet évènement majeur ajoutera "une nouvelle page" aux relations historiques "radieuses et privilégiées" entre les deux peuples frères.

Elle "renforcera incontestablement les relations traditionnelles algéro-indonésiennes et donnera une dimension culturelle et humaine à la place de la personnalité dans les cœurs des Algériens et exprimera le degré de respect des Algériens à la personne et aux positions nobles du défunt président Ahmed Soekarno", a ajouté le même responsable.

Qualifiant cette occasion de "victoire pour la cause algérienne dans les grands foras internationaux", M. Guenad a fait référence à la note présentée par un groupe de pays africains et asiatiques au Secrétaire général de l'ONU, dans laquelle ils exigent l'inscription de la question algérienne dans l'ordre du jour des travaux de la 10ème session de l'Assemblée générale de l'ONU en octobre 1955 et cela pour "soutenir la légitimité de la lutte du peuple algérien au niveau international pour recouvrer son indépendance et reconnaître sa cause juste".

Il a rappelé que "l'accueil chaleureux réservé à la délégation algérienne au niveau populaire, et la réception personnelle par le défunt président Ahmed Soekarno, est une preuve catégorique de l'amitié liant les deux pays jusqu'à maintenant", affirmant que "ce geste restera, à jamais, gravé dans la mémoire collective algérienne".

Concernant les relations bilatérales, M. Guenad a affirmé qu'après l'indépendance de l'Algérie, cette solidarité est devenue "une base solide" d'un dialogue politique, d'une coopération diversifiée et d'une coordination à différents niveaux, que ce soit au niveau bilatéral, ou au niveau des fora internationaux, afin de veiller à "la réalisation des intérêts communs et mutuels des deux peuples algérien et indonésien".

L'ambassadrice d'Indonésie a rappelé que cette stèle a été conçue par l'architecte Mohamed Radouane Kamel et sculptée par l'artiste Dolorosa Sinaga spécialisée dans la sculpture moderne en Indonésie.

De son coté la présidente du Parlement indonésien, petite-fille du défunt président Ahmed Soekarno, a présenté une intervention en téléconférence à partir de la Capitale Jakarta, estimant que cette stèle constitue "un rappel aux algériens et aux indonésiens des relations historiques depuis la conférence de Bandung" et une motivation pour la consolidation des relations politiques, économiques et culturelles entre les deux pays.