Algérie: Ministère de la Santé - Le Pr Mesbah installé dans ses nouvelles fonctions

Alger — Le Professeur Ismail Mesbah a été installé samedi à Alger dans ses nouvelles fonctions de ministre délégué chargé de la Réforme hospitalière auprès du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

La cérémonie s'est déroulée en présence notamment du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement des territoires, Kamel Beldjoud, et de membres de la Commission scientifique de veille et de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus.

M. Djerad a indiqué, dans une brève allocution, que cette installation servirait notamment à provoquer une "cadence rapide" dans la prise en charge des problèmes du secteur de la santé en général ainsi que de "l'évolution dangereuse", depuis deux à trois semaines, de la pandémie du Covid-19.

M. Djerad a appelé, dans ce sillage, les citoyens à être "vigilants" devant les proportions prises par la pandémie, assurant que l'Etat œuvre à "alléger les souffrances des citoyens" et à "bien gérer" le flux important des patients vers les hôpitaux.

Il a soutenu que cette réforme était "importante, urgente et obligatoire" pour le secteur, relevant que "notre but c'est d'assurer la service public et la protection de tous les Algériens, en leur offrant des soins de qualité".

Le Pr Mesbah a remercié, à cet effet, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour la confiance qu'il a placée en lui, affirmant qu'il fournirait tous les efforts nécessaires pour être à la hauteur de cette confiance en étant au service du citoyen.

Spécialiste en infectiologie, le Pr Mesbah a été nommé jeudi dernier dans ses nouvelles fonctions par le président Tebboune. Il exerçait à l'Etablissement hospitalier des maladies infectieuses "El Hadi F'lici" ex El Kettar, à Alger.