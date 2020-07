Algérie: Communications électroniques - Prolongation jusqu'au 2 août de l'appel à commentaires

Alger — L'appel à commentaires autour des modalités de mise en œuvre des dispositions inhérentes aux communications électroniques, dont le délai devait expirer le 18 juillet, a été prolongé jusqu'au 2 août prochain pour permettre la participation d'un plus grand nombre d'acteurs du domaine des télécommunications, professionnels, experts, académiciens et autres associations, a indiqué dans un communiqué le ministère de la Poste et des Télécommunications.

"En vue d'élargir la réflexion et la concertation, et de permettre à un plus grand nombre d'acteurs du domaine des télécommunications, professionnels, experts, académiciens et associations, de faire part de leurs propositions d'enrichissement de la feuille de route qui sera élaborée par le groupe de travail mixte incluant les représentants du Ministère de la Poste et des Télécommunications et l'Autorité de Régulation de la Poste et des Communications Electroniques, il est porté à la connaissance des citoyens désirant participer que le délai d'envoi des contributions initialement arrêté au samedi 18 juillet 2020, a été prorogé de quinze (15) jours supplémentaires, soit jusqu'au dimanche 02 aout 2020", précise le communiqué.

Les avis et contributions doivent être transmis à l'adresse électronique : commentaires@mpt.gov.dz et ce, avant la date du 2 aout 2020, jointes des informations relatives au profil précis du participant.