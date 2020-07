Soudan: Le Mécanisme National pour la protection des civils tient une réunion

Khartoum — Le Mécanisme National pour la protection des civils a affirmé la disponibilité de la volonté politique et un engagement ferme des dirigeants de l'État à élaborer un plan concerté pour la protection des civils dans les États de Darfour après la sortie de la MINUAD, avec la participation de tous les services militaires et civils de l'Etat, en répondant à toutes les standards internationaux pour la protection des civils.

Lors d'une réunion du mécanisme samedi au Conseil des Ministres, le Ministre des Affaires du Cabinet et le superviseur du mécanisme, ambassadeur Omer Manis, ont dit que le plan national pour la protection des civils après la sortie de la MINUAD, vise à résoudre les questions des déplacés et des réfugiés en créant un environnement propice au retour des personnes déplacées, répondre aux besoins fondamentaux des rapatriés dans les services de santé, d'éducation et d'approvisionnement de l'eau, en plus d'élargir l'expérience des complexes de services modèles, fournir les moyens de vivres aux rapatriés, renforcer les capacités et les compétences professionnelles , en particulier pour la catégorie des jeunes, et l'amélioration de l'atmosphère de travail humanitaire dans les zones de retour.

La réunion a souligné l'importance de l'arrivée des organisations soutenant le travail de protection des civils, ainsi que la diffusion des valeurs de coexistence pacifique entre les tribus et l'ouverture de voies dans les zones de contact entre les agriculteurs et les pâtres.